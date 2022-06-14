江苏青昀新材料科技有限公司（简称 “青昀新材”）已于近日完成超亿元 A 轮融资，本轮融资由高瓴创投领投，建筑防水上市公司东方雨虹、中金资本旗下基金、中信环境产业基金、绿动资本跟投，募集资金将主要用于鲲纶 Hypak 产品规模化产线建设。

闪蒸纺超材料鲲纶 Hypak 是一种高强度又防水透气的特种纤维材料，通过无纺布的形态进行排布，在防水透气和强度高重量轻等方面实现了高度的平衡，具备结构致密性、其孔径微小却又允许气体分子通过，所以兼具了防水防粉尘和良好的透气性能，同时洁净度高、强韧耐撕等特性，深受建筑节能、医疗、个人防护、包装、印刷、工业等行业的欢迎，广泛应用于无纺布和特种纸的最高端应用上，其下游应用场景和行业有近百种。

青昀新材主营业务是研发、生产和销售闪蒸纺超材料鲲纶 Hypak（中文名 “鲲纶”）。母公司上海青昀成立于 2014 年初，经历了漫长的研发投入期，从实验室到中试产线，再到青昀新材的规模化产线，历经将近 8 载。青昀新材拥有一支由海外归国的科学家组成的高层次科研队伍，为新产品的研发创造了有利条件，也为现有产品工艺的不断优化和质量提升提供稳固的技术保障。2017 年，在青昀新材创始人兼 CEO 陈博屹先生的带领下，青昀新材研发团队在闪蒸纺超材料的基础研发上取得突破，打破了国外的技术垄断，并于 2019 年布局中试规模产线。青昀新材的鲲纶产品对标国外同类型垄断产品，一方面可以填补市场空缺，替代细分领域的中高端材料，同时也有更广泛的应用空间，为这一新材料的成功研发增加想象。陈博屹先生表示，鲲纶 Hypak 已经具备了和国外同类型垄断产品相似的外观和微观结构，性能指标也十分接近。鲲纶 Hypak 应用空间非常广泛，价格下探也将取代更多竞品。

目前，青昀新材中试产线已在正常运营阶段，规模化产线的建设工作正在快速推进中，一期建设完成后年产量将达 4 万吨。同时，青昀新材产品已获国内最大的客户之一、建筑防水龙头上市公司东方雨虹的认可和使用。东方雨虹既是青昀新材的战略客户，也是本轮融资的重要投资人之一，将与青昀新材共同携手推进中国及国际市场绿色节能建筑的发展。东方雨虹董事兼副总裁张颖表示，“青昀新材生产的鲲纶 Hypak 系列闪蒸纺超材料产品综合性能指标已接近国际最高水平，但价格更具优势，随着后续产能的不断释放，其性价比将远超国外产品。同时，以陈博屹董事长为首的团队能力强、优势互补、有野心，东方雨虹愿意在资本、市场渠道、技术合作，等方面全面支持青昀新材的快速发展。”

本轮领投方、高瓴创投项目负责人表示：“闪蒸纺超材料具有出色的物理性能，在医疗、防护、建筑、包装等诸多方面都具有广阔的应用前景。但因其高难度的技术工艺，长期以来依赖进口、成本高昂。青昀新材是一支拥有超群技术实力的团队，兼具学术与产业界背景，对于闪蒸纺超材料从研发、生产到销售都具有扎实的经验。我们相信青昀新材将进一步引领闪蒸纺超材料国产化的实现，为各行各业持续创造更高品质、低成本的解决方案。”

中金资本执行总经理吴凯先生表示：“全球闪蒸纺丝技术自上世纪 50 年代开始就一直被国外企业垄断，具有极高的技术门槛，几乎没有其他公司能成功生产。该企业长期垄断中国市场供应及相关产业链价格，若能国产化，将能解决一大卡脖子问题，并改变全球市场格局。闪蒸纺超材料应用领域广泛，在全球建筑节能、医疗包装、防护服、包装印刷领域都有巨大的市场空间。国产化后，国内市场有望实现快速增长。青昀新材团队优异，布局该领域多年，并已商业化生产，我们十分看好青昀新材未来的发展。”

绿动资本投资执行董事黄宽也表示，“闪蒸纺超材料因其特殊的性能和极具难度的工艺，在过去 50 年一直是全球医疗包装、建筑防水、防护服、印刷等领域金字塔顶尖的材料，并通过建筑节能、包装轻量化、循环使用等产生显著的绿色可持续效应。青昀新材汇集了该材料的研发和商业化最顶级、具有长期行业经验的团队，共同攻克技术难关，实现国产可替代，优化全球市场格局，是中国闪蒸工艺和产品的破局者。相信随着产能的释放，青昀新材将迅速满足国内外市场对该材料的巨大需求，同时也期待该材料的深入推广和应用进一步助力 ‘双碳’ 目标的实现。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。