动点出海获悉，印尼餐饮行业初创公司 Mangkokku 近日宣布，获得了一笔 700 万美元的 A 轮投资。

据透露，这笔资金由 Alpha JWC Ventures 和 EMTEK 联合领投，并由 Cakra Ventures 参投。

之前，Mangkokku 曾于 2020 年获得过来自 Alpha JWC Ventures 的 200 万美元种子轮融资。

Mangkokku 由 Arnold Poernomo、Randy Kartadinata、Gibran Rakabuming 和 Kaesang Pangarep 共同成立于 2019 年，旗下经营有多家云厨房和线下实体餐厅，还成立了控股公司 Nusantara Culinary Group。虽然 Mangkokku 把当前的业务重心放在了线下餐厅，但线上成交额仍占据其销售额中的绝大部分。

Mangkokku 表示，自身致力于为食客提供价格实惠但风味独到的米饭套餐和堪称专业厨师水准的各种菜肴，口味会比较符合印尼人的偏好，原料选取新鲜优质食材，且严格按照地道的食谱进行制作。同时，Mangkokku 还经常与其他餐饮品牌以及名厨等展开合作切磋。

数据显示，Mangkokku 如今在雅加达、泗水、万隆、玛琅等地共开设了 50 多家餐厅，并有计划在今年底将这一数量提升到 100 家，明年再增 100 家。此外，Mangkokku 通过线上平台和线下门店完成的订单量累计已达到 400 万份。

Mangkokku 还表示，随着疫情形势逐渐好转，餐厅将有序放开堂食。最近，它在雅加达开设了一家主打 “现代化” 和 “舒适感” 概念的旗舰餐厅，同时推出了许多新品。据介绍，在开业前四周，有数千名食客进店体验。

有消息称，Mangkokku 将于今年第三季度推出自有 APP。届时，用户不仅可以借此进行线上快速点单、一键选择是否到店自取，还能在第一时间收到来自店铺的促销活动通知等。