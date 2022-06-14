另一个世界线的 Pebble 也迎来了被收购的结局。

动点出海获悉，据印度媒体今日报道，印度 D2C 电商投资运营平台 Mensa Brands 已经以未公开的价格收购了当地可穿戴智能设备品牌 Pebble。

Mensa Brands 在一份声明中表示，此次收购不仅有助于帮助 Pebble 此后的营销工作，同时也将会借助自身平台在印度和国际市场的影响力以及 D2C 渠道扩大后者的市场覆盖范围，从而使其成为 “家喻户晓的数字品牌”。

这里需要强调的是，尽管本次被收购的 Pebble 旗下产品也包括智能手表。但此 Pebble 并非我们所熟知的那家以电子墨水屏设备（E Ink）为经典产品的 Pebble。据了解，本次的 Pebble 由印度父女 Ajay Agarwal 和 Komal Agarwal 于 2013 年创立（和另一个 Pebble 的成立时间上看起来也差不多）。除了智能手表外，这家印度 Pebble 旗下也有着无线音箱、无线耳机、充电头、平板等产品。

另一个 Pebble 的起源可能无需笔者过多介绍。该品牌起步于 2012 年时的一个 Kickstarter 项目，并成为当时该众筹平台筹资最多的项目。随后，Pebble 也发布了多款经典智能手表。不过，至 2016 年底，该公司宣布申请破产，其知识产品被 Fitbit 收购（部分员工也被招聘到了 Fitbit 继续工作）。

作为印度初创生态在去年突飞猛进的一个典型代表，Mensa Brands 也是本栏目的一大常客。作为印度最快晋升独角兽的初创公司，Mensa Brands 仅花费了 6 个月时间就加入了这一十亿美元俱乐部。

如笔者此前所指出，Mensa Brands 是一家主打 “Thrasio” 模式的地毯式电商投资机构（Ecommerce Roll-up Ventures），业务模式主要为对电商品牌进行投资收购并为其提供后续的全方位运营支持。据介绍，其主营业务为服装、美容个护、家居三大业务类别。据 Mensa Brands 当时介绍，该公司收入中有 30% 的部分是由印度海外市场提供，且旗下的绝大多数品牌自收购以来都呈现了业务翻倍增长。

封面来源：印度版 Pebble 公司的官网