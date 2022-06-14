德国汽车巨头保时捷在电动汽车方面不乏产品，凭借以 Taycan Turbo S 为代表的车型获得电动车声誉。但这家德国公司最近开始涉足电动自行车领域。正如宝马、杜卡迪和雅马哈等许多汽车和摩托车制造商所做的那样，保时捷正在大力投资电动自行车领域。

这家总部位于斯图加特的公司最初投资了 Fauza 20% 的股份，Fauza 是一家专门开发轻型和紧凑型电力驱动系统的公司。那是在 2022 年 1 月。但现在，保时捷更进一步，收购了 Fauza 的全部股份。总部位于 Ottobrunn 的电动自行车公司被认为是电动自行车专用电动驱动系统开发的先驱，其中最主要的是该品牌最新的 Ride 60 系统。除了保时捷新收购 Fauza 之外，它还拥有 Greyp 的多数股权，Greyp 是一家总部位于克罗地亚的高端电动自行车品牌。

“在 Fazua，我们找到了在自行车行业拥有丰富经验的强大合作伙伴，” 保时捷股份公司执行委员会副主席兼财务和 IT 执行委员会成员 Lutz Meschke 说。“Fazua 被专家称为 ‘轻型电动自行车’ 类别的创始人——它是一家高度创新的公司，与保时捷品牌的开拓精神完美契合。”

由于与 Ponooc Investment BV 成立了两家合资企业，保时捷的电动自行车将在未来合并。第一家合资企业将设计、制造和销售下一代高品质的保时捷电动自行车。同时将集中讨论快速扩张的微型移动市场的技术解决方案。

保时捷将继续与其长期合作伙伴 Rotwild 合作开发其现有的电动自行车车型，无论合资企业如何运营。凭借 Porsche eBike Sport 和 eBike Cross，该公司于 2021 年 3 月推出了他们的特殊电动自行车版本。