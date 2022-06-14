高通技术公司日前宣布，其已收购移动网络自动化与管理企业 Cellwize Wireless Technologies Pte. Ltd.，以进一步增强高通技术公司在推动 5G RAN 创新和普及方面的领先优势。Cellwize 的 5G 网络部署、自动化和管理软件平台能力，进一步强化了高通技术公司的 5G 基础设施解决方案，从而推动行业数字化转型、赋能智能网联边缘并支持云经济的增长。

Cellwize 的云原生、多供应商 RAN 自动化和管理平台，结合高通技术公司的 5G RAN 解决方案，预计将带来：

领先的 RAN 自动化和管理软件解决方案，通过部署 5G 企业专网和公共网络，缩短网络部署时间并简化网络管理，从而加速智能网联边缘的发展；

可编程解决方案，支持跨多个垂直行业的差异化和定制化应用生态系统（市场）；

水平式解决方案，支持对开放式虚拟网络的多供应商生态系统进行简单管理；

灵活的 RAN 架构解决方案（开放式 RAN、虚拟 RAN 和传统 RAN）以及多代际支持。

高通技术公司高级副总裁兼蜂窝调制解调器和基础设施业务总经理马德嘉表示：“全球移动运营商和私营企业正以前所未有的速度跨行业部署 5G 网络，旨在将人和万物与云端相连。Cellwize 业内领先的 RAN 自动化技术，增强了高通技术公司推动现代 5G 网络发展的能力，从而加速了开放式 RAN 在全球的普及、基于云的蜂窝基础设施创新和 5G 企业专网的部署。”

原 Cellwize 首席执行官、现任高通技术公司产品管理副总裁 Ofir Zemer 表示：“Cellwize 非常高兴能够加入高通技术公司，我们双方都致力于加快推进无线接入网的现代化进程，让移动网络运营商和企业全面实现数字化转型并从中受益。”