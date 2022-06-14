在 “Arena del Futuro” 这一运动感应充电测试赛道上，Stellantis、依维柯等项目合作伙伴取得了重要进展。根据初步结果，Stellantis 表示 DWPT（动态无线电力传输）技术可能会 “为我们的电气化未来提供动力”。

在去年建造的布雷西亚附近的 “Arena del Futuro” 的测试中，第一个结果得到了验证。根据 Stellantis 的说法，这允许 BEV 以典型的高速公路速度行驶，而不会耗尽其电池中存储的能量。例如，试驾是使用配备以色列专家 ElectReon 感应充电技术的电动菲亚特 500 进行的。除了 ElectReon、Stellantis 和依维柯之外，“Arena del Futuro” 的其他参与者还包括 ABB、化工集团马贝、存储供应商 FIAMM Energy Technology 和三所意大利大学。

据 Stellantis 称，测试还表明，从沥青到汽车的能量流效率与快速充电站的典型效率相当。对磁场强度的进一步测量证明 “对驾驶员和乘客没有影响”。下一步，改装后的玛莎拉蒂还将在行驶时进行感应充电。

虽然 Stellantis 在其新闻稿中没有提供任何数据，但依维柯在其自己的新闻稿中更为具体：一辆电动巴士可以 75 kW 的充电率在超过 70 公里/小时的速度下进行感应充电。这是一条 12 米长的依维柯 E-Way，采用必要的连接和充电技术进行了改造。

动态无线电力传输基于铺设在沥青下的导体回路，并将能量感应传输到车辆的接收板——无论是电动汽车、电动巴士还是电动卡车。根据 Stellantis 的说法，这是一个直流系统，应该具有几个优点。与交流系统相比，可以使用更细的电缆，后者更轻且需要更少的空间。此外，可以使用更便宜的铝电缆代替铜电缆，Stellantis 说。太阳能电池板等可再生能源可以直接集成，无需转换为交流电。

“我们的长期战略计划，Dare Forward 2030，是基于为所有人带来 ‘尖端的移动自由’ 的前提，这个项目是我们作为一家公司前进的本质，”Stellantis 全球电动汽车业务部负责人表示。“与这群令人难以置信的合作伙伴合作，我们已经证明感应充电技术可以为我们的电气化未来提供动力。这些联合项目是令人兴奋的步骤，因为我们致力于实现更长的电池寿命、更低的续航里程、更高的能源效率、更小的电池尺寸、出色的性能以及更低的重量和成本。”

依维柯集团客车业务部总裁 Domenico Nucera 补充说：“感应充电技术在商用车方面也具有令人兴奋的潜力，可以成为所有电动交通系统的有效基础设施平台，而不仅仅是纯电动汽车。我们将继续测试，相信这项技术可以有效地促进向零排放交通的过渡，这要归功于它为所有用户带来的好处。”