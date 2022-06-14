2022 年美国、中国、英国等国积极推动低轨卫星（LEO）部署进度，成长动能来自于国际电信联盟（International Telecommunications Union, ITU）对轨道、频谱规范与全球频宽需求大幅攀升，加上卫星网络（Satellite Internet）视为偏乡、农村与海空移动载具等主要通讯解决方案，透过卫星通讯技术与地面网络结合，发展混合式网络（Hybrid Network），以提高频宽、覆盖率。根据 TrendForce 集邦咨询预估，到 2023 年全球卫星产业产值可达 3083 亿美元，年成长为 4.5%。

透过卫星通讯解决当前网络技术覆盖范围限制和吞吐量问题

目前低轨卫星在军事和国防应用非常成熟，在商业和民用方面仍处于早期发展阶段，随着卫星小型化及有效载荷系统不断进步，近期太空市场正快速朝向商业化发展，包括 SpaceX、OneWeb、Telesat、Viasat、Amazon 等大厂积极布局 LEO，使其市场成为兵家必争之地。

低轨卫星提供通讯互补性，成为地面网络补充、替代方案，加强 M2M 链路，整合现阶段正在研发测试的 B5G/6G 混合解决方案。由于符合 3GPP Rel-17 制定非地面网络（Non-Terrestrial Networks，NTN）规划应用方向，行动通讯与卫星通讯产业链上有更多合作机会，有望打造全新产业格局。

同时，低轨卫星具有高传输、低延迟、全覆盖优势，对车联网、智能制造、智能交通、智能物流发展带来帮助。科技大厂藉此探索太空产业商机，如将卫星网络结合移动载具与混合网络应用，针对航空业机上网络连接问题进行探索，预计低轨与现有中轨（MEO）全球导航系统（GNSS）解决方案整合运行，提供 PNT（Positioning、Navigation、Timing）服务。

卫星市场产值攀升，台厂同欣电、稳懋等抢攻地面设备商机

由于卫星星系组网，其单一个体于地面接收站提供的服务时间有限，加上低轨卫星与地球运转不同步，故对卫星与卫星间自我管理碰撞防护、系统通讯管理、地面端接收与追踪等均成为挑战亦为商机。为此，地面设备为与低轨卫星维持联结，故适用相位阵列天线（Phased Array Antenna）解决方案，透过波束成形网络产生多个波束，从而同时支援多颗卫星，其中相位阵列天线与 5GmmWave 技术相近。

TrendForce 集邦咨询表示，综观台厂，在低轨卫星市场兴起下，台扬、启碁、金宝、升达科、同欣电、稳懋、康舒等皆有布局，其中全球地面设备产值占卫星产业最大宗，2021 年约占 51%。随着全球太空商机庞大，台厂积极以零部件与地面设备切入，藉此机会熟悉关键规格，未来甚至可进入制定规格核心组（Core Group）中。

另一方面，在各卫星运营商布局下，预期恐面临老旧卫星汰换与航空垃圾问题，目前各国致力研究回收太空垃圾技术，如日本提出磁铁回收太空垃圾，美国、英国积极资助太空垃圾追踪科技，鼓励企业参与研发，欧盟则测试太空垃圾清理可能性，透过视觉导航系统、捕捉碎片等技术自行销毁，未来如何有效回收至地球亦是厂商进攻太空产业之商机所在。