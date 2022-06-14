近日，广西移动携手中兴通讯在桂林 OTN 本地网完成了全国首个 OTN 光缆故障精准地理定位功能验证。广西移动采用中兴通讯提供的 eOTDR（Embedded Optical Time Domain Reflectometer，嵌入式光时域反射仪）+GIS (Geographic Information System，地理信息系统) 技术，能够准确定位光缆线缆故障的地理位置，并在管控系统上进行标识。相比传统 OTDR 定时检测故障定位、沿途查找故障点的方式，该方案大幅提升现场维护人员的故障解决效率。

传统的 eOTDR 方案，在光缆中断时，网管系统中只能显示光缆中断点的相对距离，无法直观显示经纬度标识的具体位置，不能有效指导故障地点排查。此次，广西移动携手中兴通讯, 开发了创新的 eOTDR+GIS 地图系统，并将其集成到中兴通讯承载管控系统 ZENIC ONE（UME）中，协助运营商快速排查故障。该系统将 OTN 网络光路的实际光缆路由以杆路或标石的经纬度信息形成标记点录入 GIS 地图。OTN 线路中的光功率丢失告警或光功率劣化低于门限告警将实时触发 eOTDR 测量并定位线路故障点，提供故障点前后点位的经纬度信息及故障点与它们的距离，并在 GIS 地图的相应位置显示定位结果，显著提升故障处理效率。

广西移动联合中兴通讯于 2022 年 3 月完成了该功能验证。在验证用过程中，当发生光缆中断时，中兴通讯管控系统 ZENIC ONE（UME）能够自动触发测量和定位，并自动调出 GIS 地图，精确显示标有经纬度信息的光缆断点地址，实现故障的精准地理定位。该功能检测时效性高，故障定位结果精确、直观，将通常情况下待维时长由原先的 3-4 小时缩短了 20%-30%，对于汛期等恶劣天气环境下，运维人员无法及时赶去现场排查的场景，待维时长下降更为显著，从而有效提升了网络服务质量。

该项目是广西移动和中兴通讯在 OTN 自智网络领域创新探索、通力合作的成果。后续双方将继续在该领域密切合作，打造高品质的精品 OTN 网络。