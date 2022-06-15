动点出海获悉，越南地产科技初创公司 Houze 近日宣布，获得了一笔 200 万美元的投资。据透露，这笔资金由越南房地产公司 DKRA Group 领投。

据介绍，它们还就此建立了战略合作伙伴关系，Houze 也由此得到了投资方 DKRA 在房地产市场摸爬滚打十几年来积累的一些行业经验。

针对这笔资金，Houze 表示计划进一步开展产品研发及性能提升，同时将加大员工招聘和地域扩张的力度，力求在拓展公司服务范围的同时，不断精进自身业务水平。此外，部分资金还将用在完善当前的核心团队建设上。

Houze 由连续创业者 Pham Lam 成立于 2020 年，是一家专注于地产科技的一站式平台，旨在通过线上不同功能间的协同效应以及与线下活动的紧密结合来帮助越南房地产行业打破地域限制、减少人力成本浪费，从而拉近代理商和购房者之间的距离，最终为越南社会构建出一套高度集成的一体化房地产生态体系。

Houze 表示，自身平台目前已集成了包括 HouzeAgent（数据经纪人）、Houze Commerce(SaaS 物业管理) 和 Houze Invest（地产金融科技）等功能。

有消息称，Houze 近来还在进行另一场融资活动，该笔资金将会用于推出 Houze Portal、Houze Super App 和 Houze Finance 等新服务。

数据显示，在经济不景气和疫情反复的全球大背景下，越南在 2021 年仍实现了 GDP 增长 2.58% 以上的预期目标，并跻身成为东南亚地区最繁荣的房地产市场之一。

越南房地产协会 (VNREA) 称，到 2030 年时，该国房地产行业规模有望突破 12 亿美元，预计将占到越南国家经济总量的 22%。