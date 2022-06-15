蚂蚁集团旗下科技产品在国产化兼容适配方面取得最新进展。

近日，蚂蚁集团自主研发的 “mPaaS(mobile-Platform-as-a-Service) 移动开发平台 V3.0” 与华为鲲鹏 920 已完成并通过相互兼容性测试认证，并取得 KUNPENG COMPATIBLE 证书及认证徽标的使用权。

该认证意味着 mPaaS 移动开发平台在兼容性、稳定性、性能、安全、功耗、功能等六大维度的测试均符合鲲鹏技术标准，可以适配华为鲲鹏 920 处理器。

mPaaS 是融合支付宝诸多科技能力的移动开发平台，为移动应用开发、测试、运营及运维提供云到端的一站式解决方案，已经广泛应用于金融、政务、互联网、零售等行业，服务客户包括中国农业银行、12306、上海地铁等众多机构及企业。

鲲鹏 920 处理器是华为自主研发和设计的高性能处理器，采用多核架构，可以为数据中心提供强大算力，能够满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求。

此前，蚂蚁集团自研的云原生分布式解决方案 SOFAStack、移动开发平台 mPaaS 已经与麒麟软件高级服务器操作系统 V10 完成兼容性适配认证。麒麟软件有限公司是国内领先的操作系统企业，在党政办公等领域占有国产操作系统 90% 以上市场份额。

截至目前，蚂蚁集团科技产品已经与数十家国内主流操作系统、CPU 等软硬件厂商完成产品兼容互认证。

蚂蚁集团数字行业事业部总经理余滨表示：“蚂蚁数字科技将继续坚持自主研发、持续创新，携手更多行业合作伙伴，为各行各业提供安全可信的数字化、智能化解决方案，保障企业的数字化升级与信息安全。”