领克 Lynk E-Motive 智能电混技术落地的首款油电混动车型—领克 01 EM-F 正式开卖。新车共推出 3 款车型，预售区间为 18.8-21 万元。

动力方面，新车搭载型号为 DHE15 1.5TD 的混动专用发动机，最大功率 110kW，热效率可达 43.32%，WLTC 工况百公里油耗仅需 4.88L，匹配 3 挡混动电驱变速器 DHT Pro，最高机械效率达到了 97.5%。此外，新车还提供弹射模式，百公里加速时间仅为 7.8s。

新车拥有 12 颗超声波雷达、5 颗毫米波雷达、4 个高清环视摄像头、1 个前视高精摄像头以及 1 个驾驶员监测摄像头，可以提供 APA 自动泊车辅助系统、RPA 一键遥控泊车系统、EMA 转向避撞辅助等多达 27 项智能驾驶辅助功能。得益于全新一代电子电气架构的技术赋能，领克 01EM-F 支持底盘域、智驾域、座舱域、车身域等四大域 OTA 升级。领克 01EM-F 搭载了高通骁龙 8155 芯片和百度全新智能语音交互系统，车机响应更快，操作更人性化。

新车搭载骁龙 8155 车规级芯片，车机响应速度更快。同时语音交互系统基于百度打造，更具人性化。内饰方面，领克 01EM-F 采用简约雅黑设计，最顶配的晨曦版则采用极光白 NAPPA 真皮 NUBUCK 翻毛皮黑白对撞内饰设计，更具个性。

同时，新车配备的智能随动流光氛围灯，可与里程/来电提醒、欢迎/欢送模式等多种功能联动，丰富了车舱内的光影色彩，赋予领克 01EM-F 独特的视觉氛围。

根据规划，今年领克将推出 4 款 LynkE-Motive 产品，两年内还会再推 3 款。到 2025 年，领克全系产品都将搭载领克 LynkE-Motive 技术，实现全系产品电气化。