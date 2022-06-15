蔚来 2022 产品发布会在线上举行。备受瞩目的蔚来智能电动中大型 SUV ES7 全球首发。ES7 是蔚来 NT2 第二代技术平台的首款 SUV，搭载蔚来智能系统 Banyan·榕树。

蔚来智能系统包括了车载智能硬件、整车计算平台、操作系统、智能算法与智能应用，以树木名称命名，寓意不断生长、汇木成林，也表达了绿色、可持续的理念。Banyan 是蔚来第二代技术平台 NT2 对应的智能系统。蔚来超感系统 Aquila 和超算平台 Adam 分别是 Banyan 智能系统中，车载智能硬件和整车计算平台的组成部分。蔚来 ES7 搭载蔚来最新的自动驾驶技术 NAD（NIO Autonomous Driving），将逐步实现高速、城区、泊车、换电等场景，全程安全放松的点到点自动驾驶体验。NAD 是 Banyan 智能系统中智能应用的重要内容。

外观设计上，蔚来 ES7 应用了蔚来全新设计语言，简洁利落，充满力量，并首次将 Design for AD 的理念融入 SUV。ES7 的车窗线、侧裙肌肉线的设计富有弹射感，搭配运动式前保、主动式进气格栅、前扰流器造型，和能量感十足的 AirWing 飞翼尾灯显现了蔚来的高性能基因，塑造出浓厚的运动感。

蔚来 ES7 的内饰空间设计延续” 第二起居室” 理念，精致、有温度。2960 毫米轴距赋予了蔚来 ES7 宽敞的移动生活空间，前排空间采用双层 S-Shape 造型仪表盘的设定，配合环绕造型的 karuun 可再生藤木，呈现出前后贯通的环抱式座舱设计，为车内带来宽阔的纵向及横向空间，让乘客有安心感。ES7 前排标配女王副驾，前排座椅标配加热、通风及按摩；后排标配座椅加热，靠背支持 23°—31°无极电动调节，并可 4/6 放倒。

ES7 同样继承了蔚来高性能基因，应用了碳化硅功率模块的第二代高效电驱平台，百公里加速仅需 3.9 秒。全系标配 Brembo 高性能四活塞卡钳，百公里到零最短制动距离 33.9 米，同时全系标配空气悬挂。蔚来 ES7 风阻系数低至 0.263，配合家充桩、超充桩及全国近千座蔚来换电站，ES7 用户将不再有补能焦虑。

蔚来 ES7 搭载应用 AR/VR 技术的全景数字座舱 PanoCinema。蔚来与创新 AR 设备企业 NREAL 联合开发了专属 AR 眼镜，可投射出视距 6 米，等效 201 英寸的超大屏幕，配合全新 256 色数字光幕氛围灯和杜比全景声以及 7.1.4 沉浸声音响系统，PanoCinema 在蔚来 ES7 这样一个专属空间内，将带来独特的全感官沉浸体验。

蔚来 ES7 是国内首批通过法规认证，可以合法拖挂房车、挂车上路的乘用车。蔚来 ES7 可选装最大拖挂能力为 2 吨的隐藏式电动脱钩，支持被拖挂设备供电，同时在户外场景下，蔚来 ES7 还可支持露营模式以及对外放电功能。

蔚来 ES7 补贴前标准续航电池包起售价 46.8 万元；长续航电池包 52.6 万元起；首发版为 54.8 万元，BaaS 方案补贴前起售价 42 万元。即日起于蔚来 APP 开放预订，预计 2022 年 8 月 28 日开启交付。