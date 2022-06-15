并不是多么让人意外，东南亚的裁员潮这次降临到了 Shopee 身上。

动点出海获悉，据多家外媒报道，东南亚互联网巨头冬海集团（Sea Group）旗下电商平台 Shopee 将对其外卖团队 ShopeeFood 和线上支付团队 ShopeePay 的部分员工进行裁员。此外，据海峡时报（The Straits Times）援引的一份备忘录文件显示，Shopee 也将对其墨西哥、阿根廷、智利以及西班牙市场的员工实施裁员计划。

据悉，这一文件由 Shopee 集团总裁 Chris Feng 于 6 月 13 日发出。他在文件中写道，“（Shopee）正在进行一些调整，从而优化我们在某些细分领域和市场地区的运营···随着更大范围经济中的不确定性的加剧，我们认为，做出某些困难但重要的调整来提高自身的运营效率、并集中自身的资源是一种三思而后行的慎重选择···”

此外，根据报道，Shopee 也将关闭其在西班牙地区的早期试点。而自今年以来，该公司在 3 月份时已经分别关闭了其法国和印度的业务。在当时，有说法表示，Shopee 的这些关闭举动正值其寻求降低资金资源消耗并希望退出没有充分立足把握的新兴市场之际。

Shopee 母公司 Sea 在上月的报告中指出，公司第一季度总收入增长了 64.4%，至 29 亿美元。然而，其净亏损却也从 4.221 亿美元扩大至 5.801 亿美元。

而从更大范围上来看，在东南亚，裁员潮似乎才刚刚开始，并且这一现象在加密货币领域中更为常见——在这个队列中，Crypto.com 已经宣布将裁员约 260 人（占员工总数的 5%），BlockFi 则表示将裁员 20%。

当然，在这一队列之外，我们也可以看到特斯拉已经解雇了其在新加坡的地区经理，马来西亚家庭服务平台 Kaodim 更是在本月初时宣布由于疫情等方面的影响，公司将从下月起停止运营。

有数据指出，5 月份期间，东南亚初创公司的总融资次数较 2 个月前相比下降了 28%。同时，该数据称，东南亚初创公司在该月的裁员人数激增（其中大部分为印尼公司）。