雪铁龙推出了 My Ami Buggy，这是一款特别版的电动四轮车，灵感来自去年的概念，配备了织物车顶和金属门以及冒险元素。该车型将限量生产 50 台，全部为法国市场保留。

My Ami Buggy 的量产版不像概念车那样激进，但它仍然包含一些很酷的功能，让它看起来已经准备好冒险了。塑料车身面板涂有卡其色，结合黄色装饰、金属调校而不是门、可拆卸的灰色织物车顶和一套新的金色 14 英寸轮毂。它还在保险杠、挡泥板和侧门槛上获得了塑料覆层，加上前灯和尾灯周围的新装饰，使其看起来更加交叉。

车顶由防水和防紫外线织物制成，可以通过跨度紧固件手动拆卸，并在卷起时安装在座椅后面。预计会和菲亚特 Topolino 中使用完全相同的部件，这将是 Citroën Ami 和欧宝 Rocks-e 的兄弟姐妹。

普通轮胎也适用于基础车型 43 英里（70 公里）的电动续航里程。My Ami Buggy 保留了标准的 5.5 kWh 锂离子电池和 8 hp (6 kW / 8 PS) 电动机，没有机械变化。在车内，我们发现储物箱、袋钩和开门带上的黄色装饰，以及黑色座椅上的黄色缝线和地板垫上的黄色接缝。每辆 My Ami Buggy 都将编号，并在仪表板上设有 “My Ami Buggy Ultra Limited Edition” 铭牌。车主将能够通过在前面添加信息来个性化他们的车辆。

My Ami Buggy 将于 6 月 21 日在法国开始销售，并计划于 8 月 8 日开始交付。雪铁龙没有透露定价，也没有提到将特别版出口到其他市场的任何事情，但英国总经理 Eurig Druce Citroën 表示：“如果这里的客户有足够的兴趣，那么我们很有可能看到 My Ami Buggy 的未来版本在英国发售”。