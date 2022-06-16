动点出海获悉，巴基斯坦 B2B 电商平台 Dastgyr 近日宣布，获得了一笔 1500 万美元的 A 轮投资。

据透露，这笔资金由 VEON Ventures 领投，并由 Zinal Growth、DEG、Khwarizmi Ventures、OTF Jasoor Ventures、Cedar Mundi Ventures、Reflect Ventures、Century Oak Capital、Haitou Global、GoingVC、Astir Ventures、K3 Diversity Ventures 和 Chandaria Capital 等参投。

有消息称，这是 VEON 有史以来对本国初创公司进行的最大一笔投资，也成为这家传统电信运营商开展数字化转型的重要一步。

Dastgyr 表示，计划利用这笔资金进行服务技术升级以及地理版图扩张，并不断精进自身业务能力，以促进国内电商行业的进一步发展、助力提振巴基斯坦的数字经济市场。

Dastgyr 由 Muhammad Owais 和 Zohaib Ali 成立于 2020 年 9 月，是一家 B2B 电商解决方案供应商，致力于通过优化供应链环节、推出小额贷款产品、支持 “先买后付” 选项等一系列措施来帮助零售商获取营运资金、提升采购效率。

据介绍，巴基斯坦传统的 B2B 供应链除了存在中间环节多、SKU 种类少等不足外，还面临商品价格高、运费贵以及运输质量不稳定等阻碍。而 Dastgyr 能将数零售商与供应商联系在一起，并为市场提供稳定的货源、便捷的物流服务以及普惠的金融服务，从而高效处理以上这些亟待解决的发展难题。

此外，通过 Dastgyr 旗下的一站式 APP，用户还可以实时发布和查看商品信息，并享受 “次日达” 等快速配送服务。

目前，可口可乐、雀巢和利洁时等品牌已与 Dastgyr 建立了合作关系。