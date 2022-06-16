各大硬件公司、芯片制造商、软件开发商、汽车制造商，围绕在汽车行业的周边软件势力，都在试图从汽车智能化的浪潮中获得系统的入口地位，从而遏制住通往未来交通科技的命门。做为全球软件体验的领军人物之一的苹果，正在用隔山打牛的功力渗透入车机市场。

车载第三方信息娱乐大战正在进行中，苹果已经对谷歌最近宣布改进 Android Auto 做出了回应。这家科技公司的车载信息娱乐系统得到改进，以接管更多屏幕上可以做的内容和应用。

苹果在最新的全球开发者大会上宣布了这些改进，与 Android Auto 一样，新系统正在优化，以提供更多功能并更好地适应更多屏幕，无论是纵向还是横向模式。

此外，苹果表示，其系统将能够与更多的车辆内部系统进行交互，并且还将能够接管方向盘后面的仪表屏幕，这些智能屏幕在汽车世界中变得越来越普遍，尤其是伴随着电气化的到来，很多汽车都配置了智能屏幕。

通过这些改进，CarPlay 将能够处理的不仅仅是导航任务。用户将能够控制他们的空调和收音机调谐，而无需返回车辆的主屏幕。

苹果公司还表示， iPhone 还将能够 “以一种设备上、隐私友好的方式与你的车辆的实时系统进行通信”。这将允许它通过仪表屏幕显示速度、RPM、燃油油位、温度等。除了适应不同的屏幕形状外，CarPlay 还将是可定制的。这将允许驾驶员在标准仪表或更现代的信息呈现美学之间进行选择。

苹果表示，“来自世界各地的汽车制造商很高兴能够将 CarPlay 的这一新愿景带给客户”，海外市场，苹果表示，今天在美国销售的汽车中有 98% 配备了 Apple CarPlay，其它市场包括路虎、梅赛德斯、奔驰、保时捷、日产、福特、林肯、奥迪、捷豹、讴歌、沃尔沃、本田、雷诺、英菲尼迪和 Polestar。在中国市场，还包括宝骏汽车、东风风行、奇瑞汽车、哈佛汽车、名爵汽车、观致汽车、荣威汽车。

苹果公司内部称为 “IronHeart” 的项目正在研究允许其 iPhone 访问和控制汽车空调系统、通过扬声器播放的音频的音调和平衡、电动调节座椅的移动和其他功能的技术。CarPlay 于 2014 年推出，与其竞争对手基于智能手机的控制系统 Android Auto 一起，已被汽车行业广泛采用。

现在的 CarPlay 配备了一些杀手锏的应用场景，对于传统车机来的挑战在于如何跨过它长长的应用软件护城河：

电子车钥匙加上 Apple CarPlay 车载流畅的使用体验，让 iPhone 在旅途上发挥更多作用。有了车钥匙功能，你就能用 iPhone 来解锁和启动自己的车了。而 CarPlay 车载让你在驾驶时也能安全地使用喜爱的 iPhone 功能。

配备 Siri 语音控制功能的 CarPlay 车载专为驾驶场景而设计，它还可与旋钮、按钮或触屏等汽车控制装置配合使用。另外，app 本身的设计也经过重新构思，让你开车时无需移开视线和双手就能使用。

强大、简洁的 Apple 地图已现身你的车中。通过邮件、短信、通讯录和日历中的地址，CarPlay 车载还可预测你的目的地。全新的城市体验功能，让你在探索城市时，将道路、社区、楼宇、树木等细节尽收眼底，你甚至还能以三维方式领略金门大桥等壮丽地标，而且在深色和浅色模式下各有特色。此外，无论你是在搜索名胜，驾车前往常去的餐厅，还是寻找附近的加油站，轻轻一点就能查看适合你的必到景点，帮助你发掘目的地周边更多好看、好玩的地方。

通过汽车的中控界面，就可以访问你的 Apple Music 订阅服务以及其他音频 app 中的所有内容。你可以按照艺人、专辑或歌曲进行搜索；看看正在播放的曲目，以及下一首是什么；叫 Siri 播放李荣浩的歌，或变身你的私人 DJ。

日历 app 让你在奔波途中也能快捷地浏览当天行程。如果需要出席会议，轻点一下即可获得导航路线；或者直接通过车载扬声器和麦克风加入电话会议，让双手保持操控方向盘，双眼继续专注于路况。

CarPlay 车载还支持 iPhone 上的其他 app，如你常用的音频、信息和语音 app，以及第三方的停车和快速点餐类 app。同时，它也支持汽车厂商开发的各种 app，因此你不用退出 CarPlay 车载就能对汽车的更多功能进行控制 2。你甚至可以通过在 iPhone 上进行设置，重新安排各 app 在 CarPlay 车载上的布局，获得更个人化的操作体验。App 开发者还能获取各种工具和模板，这让他们能为用户在车内使用 iPhone 提供更智能、更安全的方式。

但并不是每个汽车制造商都把所有的鸡蛋都扔进了苹果的篮子里，有的汽车厂商自己打造车机系统，但苹果的强大无疑挤压了车机系统的生存空间。尤其是在软件和界面设计方面，苹果积累了强大的人才团队，另外软件的丰富度，也是 CarPlay 的实力所在。其它生态链公司所要做的，就是尽可能地挖掘用户的需求所在，才能在这场战役中保有自己的一份地位，并且不可松懈。