2021 年 7 月，欧盟委员会发布了一项官方计划，内容涵盖可再生能源、翻修建筑物，并提议从 2035 年起禁止销售配备内燃机的新车。绿色战略得到了广泛讨论，欧盟一些最大的经济体对计划中的销售禁令并不特别满意。然而，就在本周早些时候，欧盟立法者投票决定从未来十年中期开始维持燃油车禁令。

该法律的最终形式将在今年晚些时候与成员国讨论，尽管众所周知该计划是让汽车制造商到 2035 年将其车队的二氧化碳排放量减少 100%。基本上，这意味着没有汽油、柴油，或混合动力汽车将在欧盟的新车市场上市。值得注意的是，这项禁令并不意味着现有的燃烧动力机器将被禁止上街。

不过，本周早些时候的投票并没有有效地扼杀欧洲的内燃机——不仅仅是现在。在此之前，需要在所有 27 个欧盟国家之间达成协议，这可能是一项非常艰巨的任务。例如，德国反对全面禁止使用内燃机的新车，并提议对以合成燃料为动力的车辆例外。意大利生态转型部长也表示，汽车的未来 “不能只是纯电动”。

欧洲最大的汽车协会德国 ADAC 在新协议签署后的第一份声明中表示，“仅靠电动汽车无法实现雄心勃勃的交通运输气候保护目标。” 该组织认为 “有必要开辟气候中性内燃机的前景。

另一方面，欧洲议会议员迈克尔布洛斯说：“这是我们今天讨论的一个转折点。任何仍然依赖内燃机的人都在损害行业、气候，并违反欧洲法律。”

欧盟约四分之一的二氧化碳排放量来自交通部门，其中 12% 的排放量来自乘用车。根据新协议，从 2030 年开始，新车的年排放量应比 2021 年降低 55%。