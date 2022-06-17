动点出海获悉，印尼视频流媒体平台 Vidio 近日宣布，获得了一笔 4500 万美元的投资。据透露，这笔资金由 DSSA 领投，并由 Grab 和 EBIT 参投。

先前，Vidio 曾于去年 10 月获得来自亚洲私募基金 Affinity 的 1.5 亿美元投资，当时该公司估值已达到近 9 亿美元。

针对新资金，Vidio 表示将用于制作优质流媒体内容、升级 OTT 平台功能，以提高用户满意度以及自身行业地位。此外，Vidio 还将通过不同渠道与投资方开展合作，旨在开发新的服务产品。

据介绍，就此次投资活动达成的战略合作伙伴关系不仅将有助于推动 Vidio 的进一步发展，这种协同作用反过来也会促进投资方的利益增长。

Vidio 成立于 2014 年，早期是一个 UGC（User Generated Content，用户原创内容）平台，由印尼媒体集团 Emtek 旗下的数字部门 KMK 管理，主要依靠订阅和广告盈利。

Vidio 还表示，随着流媒体平台和泛娱乐产业在东南亚市场的推广与流行，印尼社会也正经历着从线性频道向流媒体转型的关键时期。因此，自身将积极采取措施，尽快发展成一家基于开放互联网共创内容的 OTT(Over The Top) 平台。

如今，Vidio 拥有英超联赛三个赛季（截至 2025 年）和今年世界杯的独家转播权。接下来，Vidio 还将投入更多精力发展原创影视作品，不断推出高质量的原创剧集。

有消息称，Vidio 当前在印尼国内在线流媒体市场的占有率为 28%，月活用户数量已达 4 千万。