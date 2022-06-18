索尼集团公司（“索尼”）和本田汽车有限公司（“本田”）宣布，双方已签署合资协议，将成立一家新公司，从事高价值汽车的销售业务。增加电动汽车 (EV) 并提供移动服务。

新公司旨在将本田尖端的环境和安全技术、移动开发能力、车身制造技术和售后服务管理经验与索尼在成像、传感、电信、网络和娱乐技术，以实现与用户和环境紧密结合并不断发展的新一代移动和移动服务。

索尼和本田计划在 2022 年内成立新公司，并于 2025 年开始销售电动汽车并提供移动出行服务。新公司的成立和业务的启动需获得相关监管部门的批准。

索尼执行官、董事长吉田健一郎表示：“基于我们 ‘让移动空间成为一种情感空间’ 的愿景，索尼在移动业务方面的举措围绕着安全、娱乐和适应性这三个领域展开。随着我们在这些领域继续学习，我们很高兴见到了拥有广泛全球成就和知识的合作伙伴本田，并签署了两家公司之间的合资协议。展望未来，我们的目标是将本田尖端的环境和安全技术、移动开发能力、车身制造技术和售后服务管理经验与我们在成像、传感、电信、网络方面的专业知识相结合，为移动出行的发展做出贡献和娱乐技术。”

本田汽车公司董事、总裁、代表执行官兼首席执行官 Toshihiro Mibe 表示：“本田继续在环境、安全和其他先进领域迎接新的挑战，以通过移动成为推动社会变革的动力，并 ‘成为支持世界各地努力以基于他们自己的主动权。我们很高兴与索尼签署了合资协议，索尼在先进的数字技术方面具有优势，并与我们一样渴望迎接新的挑战。自 3 月份宣布以来，很多人都表达了对这家合资企业的期待。在新公司，我们将努力通过不同行业结合所带来的融合创造新的价值，敬请期待未来的发展。”