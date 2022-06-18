Lunaz 是世界领先的升级再造、修复和电动经典汽车制造商，实现了一项非常特别的客户委托：一辆 1952 年的电动捷豹 XK120，该车在伦敦萨维尔街的 Concours 上展出。

该车为此类项目提供了世界首创——采用海洋清洁材料的无皮革内饰。这包括由再生尼龙海钓网编织而成的地毯。此外，这些地毯的背衬是从塑料瓶等海洋塑料污染中改造而来的。

从海洋中回收废料的过程已经成功地应用于时尚界、高级家具制造和高端手表制造领域。全球对这些可持续材料的需求正在推动对环境产生重大的积极影响：每生产一吨用于制造 Lunaz 地毯的原材料，就可以节省 7 桶原油，并且不会排放近 7 吨碳。

Lunaz 的工程师团队巧妙地将最新的信息娱乐和音频技术集成到车辆中。这包括谨慎放置安装了 Apple CarPlay 的屏幕，以运行客户首选的导航和音乐流媒体应用程序。

Lunaz 的提议为新老爷车车主和现有收藏家创造了前所未有的全球需求，他们寻求重新平衡他们的收藏，以适应不断变化的全球敏感性。一项独立的环境审计发现，一旦 Lunaz 车辆经过品牌的重新设计和电气化过程，它会回收原车制造过程中 80% 以上的嵌入碳。

因此，这种方法代表了一种可持续的方式，可以让历史上最著名的汽车继续上路，同时解决拥有经典汽车的其他关键障碍；可用性和可靠性。捷豹 XK120 是英国跑车设计中最著名的象征之一，在萨维尔街的 Concours 上亮相，这条街道被普遍认为是传统和现代汇集的全球中心。

Lunaz 模块化动力总成由来自汽车设计和技术领域的一些知名人士的工程师团队在雷诺一级方程式前技术总监 Jon Hilton 的领导下开发。在他两次赢得世界冠军之后，他创立了混合动力和电动动力总成先驱 Flybrid 。 希尔顿于 2018 年加入 Lunaz 创始人 David Lorenz。

它也是 Lunaz Applied Technologies (LAT) 的所在地，该技术采用 Lunaz 方法进行再制造和电气化，并将其应用于全球工业车队的升级和转换。

该公司是英国发展最快的公司之一，并吸引了包括巴克莱、达拉尔和鲁本家族以及大卫贝克汉姆在内的领先机构的投资。

事实上，大卫贝克汉姆最近将一辆 1954 年的 Jaguar XK140 交给了他的儿子布鲁克林，由 Lunaz 升级和电气化，以纪念他在佛罗里达州与 Nicola Peltz 的婚礼。

Luanz Design 与最著名的英国品牌一起生产，其中包括阿斯顿马丁 DB6、宾利欧陆（S1、S2 和 S3）、捷豹 XK120、140、150、路虎揽胜经典和劳斯莱斯 Silver Cloud 以及劳斯莱斯幻影 V。