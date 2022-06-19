动点出海获悉，印尼金融科技初创公司 Flip 近日宣布完成了一笔 5500 万美元的融资。

据了解，这笔融资是该公司 B 轮融资中的第二笔融资，由腾讯领投，Block, Inc.（前身为 Square, Inc.）、 Insight Partners 以及部分公司的高管——包括 Checkout.com 创始人兼 CEO Guillaume Pousaz（通过 Zinal Growth）、Gokul Rajaram、Michael Vaughan 等参投。

加上这笔融资后，Flip 的 B 轮融资总额已超过 1 亿美元。据悉，Flip 的 B 轮首轮融资于去年 12 月时完成，这轮融资由 Insight Partners 和 Insignia Ventures Partners 联合领投。

针对最新融资的用途，Flip 表示将用其扩大公司团队（尤其是就技术和产品团队而言），并进一步加快业务的扩展。

Flip 成立于 2015 年，由印尼大学的三位校友 Rafi Putra Arriyan、Luqman Sungkar 和 Ginanjar Ibnu Solikhin 在就读期间共同创立。据介绍，作为 Flip 成立的出发点，该平台最初是希望解决 Rafi 在校期间所遇到的转账周期长、收费复杂等方面的问题。现在，Flip 则已经成为了一个面向 100 多家当地银行提供在线 P2P 支付、国际汇款、电子钱包充值等在线支付解决方案的一站式在线支付平台。

Flip 称，通过其平台，用户可以免费转账到不同的银行，无需支付额外费用即可进行电子钱包充值，并能以较低的费用安全地向国外汇款。此外，用户还可以在平台上进行电费充值、话费充值、流量包购买等服务。而针对企业用户，Flip 表示也为其推出了相应的财务管理解决方案，具体包括工资发放、供应商结款、退款服务以及国际转账等。

根据 Flip 提供的数据，今年上半年期间，Flip 的团队规模扩大了 30%，达到 400 多名员工。目前，该公司已为超 1000 万用户提供了针对印尼及海外多地的金融交易服务。