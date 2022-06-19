在展示第一辆 Hopium Machina 滚动原型车一年后，这家法国高端氢动力轿车制造商今天发布了其概念车 Hopium Machina Vision，并首次提供沉浸式车内体验。 Hopium Machina Vision 由曾供职于保时捷、特斯拉和 Lucid 的汽车设计师 Félix Godard 构思设计，对人机关系的未来做出了设想。

在汽车前部，支柱到支柱显示屏为驾驶员和乘客提供了一个数字化信息图景， 可以通过波状运动方式按需要转化为全屏或最小化显示。触觉控制台提供与界面的新的感官连接。

在车的后部，乘客可以享受舒适的内部空间和无与伦比的天窗景观。

车内全部采用高质量的材料，以便车辆能经受住时间考验并保持活力外观，同时确保透明度和可追溯性。这些材料从欧洲采购，以减少对环境的影响。

Hopium Machina Vision 的外观设计经过了改进，展现斜背车外形，体现运动活力和优雅美感，以及巧妙的比例平衡。这款汽车也体现出 Hopium Machina 的独特元素，包括可通过激活来优化燃料电池系统冷却的醒目格栅，以及灵感来自水面波浪的标志性照明。

这款车型将于 10 月 17 日至 23 日在 2022 年巴黎车展上首次亮相。