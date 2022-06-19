卡车运输是一个价值万亿的超级大行业，而自动驾驶技术解决方案是未来卡车运输重要的组成部分，这个技术将有助于改变行业的未来，从而带来激动人心的市场机遇。根据毕马威《2021 全球汽车行业高管调查》，64% 的高管认为自动驾驶网约车和快递投送车辆将在 2030 年前在中国主要城市实现商业化。而卡车的自动驾驶技术又和普通乘用车有所不同，其实现的方案也有所不一，目前有众多的力量参与其中，本文盘点了一些代表性的公司，让我们一窥卡车自动驾驶的端倪。

图森未来

去年 12 月，图森未来成功完成全球首次无人驾驶重卡在公开道路的全无人化测试，全程无安全员值守和任何人为干预。图森未来作为全球领先的自动驾驶科技公司，以无人驾驶货运网络（AFN) 为基础，整合最先进的自动驾驶软件技术、全球的硬件生态体系和可大规模扩张的市场进入策略，致力于给客户提供安全、节油和低价的货运服务。

睿创微纳与全球无人驾驶科技公司图森未来达成战略合作，双方将共同推动汽车红外热像仪在国内自动驾驶卡车货运领域的应用。此次战略合作针对中国市场，双方将聚焦部署车载红外摄像头的 L4 级自动驾驶卡车前装定点项目，面向高级辅助驾驶（ADAS）和自动驾驶（AD）系统的规模化量产，共同探索物流货运场景下高性能、车规级、前装量产的车载红外感知解决方案，促进图森未来自动驾驶卡车和无人驾驶货运网络（AFN）的商业化运营及大规模拓展。

智加科技

集成行业领先的激光雷达、雷达、摄像头传感器和智加自研的自动驾驶算法，智加科技推出了行业首个可商用的重卡自动驾驶解决方案 PlusDrive，并开始赋能物流企业。PlusDrive 不仅能够显著提升运营驾驶安全，提高驾驶员舒适度，根据实际运营数据，更能够降低 10% 以上的油耗，为干线物流行业降本增效和节能环保带来实际价值。

目前，智加科技正在全球推广部署 PlusDrive 产品，亚马逊以及多家全球头部的重卡车队和主机厂也已经参与到 Plus Build 项目中，并开始运营搭载了 PlusDrive 的重卡。在美国，智加科技已经开始交付亚马逊 1000 辆搭载 PlusDrive 系统的自动驾驶重卡订单。而在中国，智加携手挚途、助力一汽解放打造的自动驾驶 J7 超级卡车在行业内率先量产交付，此外，智加还揽获中美其他物流企业 8000 辆预订单，并开始交付。

随着前装量产重卡的落地，智加也连续布局多条线路，联合荣庆物流、华润万家、鑫志鸿等合作伙伴展开商业化运营，完成从华东至华北、华南、华中的运营线路开拓，运营范围覆盖了长三角、珠三角、京津冀和长江中游经济圈等国内最繁华的区域。

同时，作为一家研发 L4 级自动驾驶技术的公司，智加科技也在通过量产车的上路运营反哺 L4 无人驾驶技术的不断迭代发展。目前智加科技的测试范围已经覆盖中国 34 个省级行政区域中的 30 个和美国全部 48 个大陆州，整体覆盖率达到 95％。2021 年 6 月在江苏扬州的五峰山过江通道，智加科技也率先完成全球首条智慧高速公路的 L4 纯无人驾驶测试。

小马智卡

去年，小马智卡自动驾驶卡车顺利驶入京台高速公路，开启常态化自动驾驶测试。这是全国范围内自动驾驶企业首次在政策开放的公开高速公路进行高级别自动驾驶测试。在保证安全、遵守相关法规的前提下，自动驾驶卡车能够驶入社会车辆车流进行测试，这意味着国内高级别自动驾驶正式进入高速实景测试场景阶段。

小马智卡一直致力于推进自动驾驶技术在商用车领域的研发和应用，开展商业运营合作和模式验证，目前已完成 1.64 万吨货运运输，商业运营里程达 5 万公里。基于小马智行自主研发的 “虚拟司机” 核心技术，自动驾驶卡车系统采用了多个激光雷达、摄像头、毫米波雷达的多传感器融合方案，更好地满足车辆高速行驶时对远距离感知及快速反应的要求。同时，通过最优路径和智能化组合油门、刹车等控制方案，实现安全、稳健的驾驶能力，提高车辆运行效率，创造经济价值。商业落地方面，小马智行还和国内最大的港口物流货运方 中外运合资成立了智慧物流子公司 青骓物流，4 月 1 日已经开始正式运营，开启了商业化规模化落地之旅。 千挂科技

L4 自动驾驶货运卡车技术研发商北京千挂科技有限公司近日获 2 亿元 Pre-A 轮融资，投资方为凯辉基金、襄禾资本、BAI 资本等投资机构。半年前，千挂科技刚刚拿下近 2 亿元天使轮融资，领投方为 IDG 资本和顺丰控股，小鹏汽车、星航资本和 BV 百度风投跟投。千挂科技是专注于 L4 卡车自动驾驶技术和商业化落地的公司，甚至可以理解为自动驾驶干线物流运输服务商。

千挂科技成立于 2021 年 7 月，是一家专注于 L4 卡车自动驾驶技术和商业化落地的科技企业，致力于利用自动驾驶技术提供更经济高效的干线物流运力。公司由前百度自动驾驶事业部总经理、智能交通产品研发总经理陶吉，前小马智行卡车团队创始人孙浩文，前百度集团技术委员会主席、前高德集团 VP、前美菜网 CTO 廖若雪，和前 IDG 资本科技和出行领域投资负责人丁飞共同创立。

阿里巴巴大蛮驴

达摩院正在研发 L4 级自动驾驶卡车「大蛮驴」，目前已与菜鸟合作，开始小范围路测，预计 3 年后可在 1 万条城市配送路线上投放大蛮驴。大蛮驴是一款适用于城配物流的轻型卡车，应用场景包括城市快递中心到配送站之间的物流运输等。王刚表示，达摩院与其他自动驾驶公司一样，最终目标也是在开放道路实现自动驾驶能力。

目前，达摩院已在国内 52 个城市部署 200 多辆无人配送小车「小蛮驴」，该产品主要用于校园和社区的最后一公里配送。截至今年 9 月，小蛮驴已累计服务 20 万名用户，配送 100 万个订单。在现有规模下，小蛮驴车队日均已可识别 4000 万+障碍物，进行 5000+次交互。根据规划，到今年 11 月 1 日之前，小蛮驴投放规模将扩大至 350 辆，到 2022 年 3 月之前，将扩展至 1000 辆。

规模扩大，意味着能够收集到更多数据，可以更高效提升自动驾驶算法。据王刚介绍，小蛮驴所沉淀的技术能力和场景数据，为大蛮驴的快速研发奠定了基础。大蛮驴和小蛮驴共享一套 L4 级自动驾驶技术框架，达摩院自研的自动驾驶机器学习平台 AutoDrive、云上智能仿真测试平台、嵌入式计算单元以及深度定制传感器技术，都已经从小蛮驴平移到大蛮驴的技术栈。

总结

卡车自动驾驶无疑是个巨大的商机，这个市场足够大，可以容纳足够多的玩家在这里掘金。现在最大的挑战在于，在这个百花齐放百家争鸣的早期阶段，哪个公司能够在核心技术和服务上占优，只有综合实力占优的团队才能在竞争中存活下来，我们依然会保持持续关注。