智能电动中大型 SUV 蔚来 ES7 全球首发。新款车型搭载蔚来智能系统 Banyan·榕树，基于蔚来超感系统 Aquila 和超算平台 Adam 等打造而来，是蔚来首款搭载激光雷达的 SUV 车型。Innovusion 作为 Aquila 超感系统中唯一” 瞭望塔” 式超远距高精度的激光雷达，助力稳定可靠的感知探测，赋能更舒适、安全、智能的驾乘体验。

如发布会中蔚来 CEO 李斌所言，” 瞭望塔式传感器完美融入，站得更高，看得更广”，让车成为安全、自由的移动生活空间是蔚来的愿景，这也与 Innovusion 致力于通过高性能激光雷达为用户和行业带来更为安全可靠的感知，提升驾乘出行的安全与舒适性不谋而合。今年 3 月，Innovusion 助力蔚来首款智能旗舰电动轿车 ET7 开启用户交付，这也意味着，全球首款超远距高精度激光雷达第一次向终端用户交付。作为全球首批实现大规模量产的高性能激光雷达提供商，Innovusion 在推动激光雷达技术量产应用上持续发力。继蔚来 ET7 成功实现量产交付后，又一次与蔚来紧密协作，赋能蔚来首款搭载激光雷达的 SUV 车型。

Innovusion 的 Falcon 激光雷达作为 ES7 所搭载的 Aquila 超感系统的重要组成部分，将助力车辆逐步实现高速、城区、泊车、换电等场景下的全程安全放松的点到点自动驾驶体验。

ES7 上所搭载的 Falcon 选用更易满足人眼安全要求、抗干扰能力更强、光束准直更好、光源亮度更高的 1550nm 波长激光，10% 反射率下探测距离达 250 米，最远探测距离可达 500 米，拥有最高 0.06°*0.06°的超高角分辨率，赋能蔚来” 让车成为安全、自由的移动生活空间” 的愿景，为用户提供更安全、更舒适、更智能的体验。

Innovusion 为行业提供具有前瞻性的激光雷达产品及智能感知软件组合的完整解决方案。凭借在高性能激光雷达领域的技术积累和前沿布局，Innovusion 在国内还与蘑菇车联、图森未来、百度 Apollo 等多家车联网、轨道交通、智慧高速以及工业自动化等行业龙头企业密切合作，持续推动高性能感知在自动驾驶与智慧出行领域的量产应用，助力实现更为安全可靠、智能高效的出行体验。