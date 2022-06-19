英国公司 Connected Energy 以退役电动汽车电池为基础构建固定式储能系统，该公司已从包括瑞典商用车集团沃尔沃集团在内的五家新投资者那里筹集了 1500 万英镑。

仅沃尔沃集团（不要与汽车制造商沃尔沃汽车混淆）就通过其子公司沃尔沃能源投资约 400 万英镑，收购了 Connected Energy 10% 的股份。凭借总计 1750 万欧元的资金，Connected Energy 的估值为 4000 万英镑或 4680 万欧元。

其他新投资者是 Caterpillar、Hinduja Group、Mercuria 和 OurCrowd。Connected Energy 的现有投资者包括 Engie New Ventures、麦格理和低碳创新基金。

声明称，该公司计划利用这笔资金扩大其业务并 “进入公用事业规模的项目开发”。“M-STOR” 系统也将是第一个被开发的大型系统。二次储能单元的能量含量应在 20 至 40 MWh 之间。到目前为止，旧电池来自雷诺、Forsee 和捷豹路虎等。未来，沃尔沃集团车辆的电池也将被使用。

Connected Energy 已经在欧洲比利时、德国、荷兰和英国拥有 16 个运营系统，其中最大的运营系统位于英国贝德福德郡的克兰菲尔德大学。“为了发展二次电池行业，强​​大的泛价值链关系对于 Connected Energy 的扩张至关重要，公司的新投资者将补充这一努力，” 首席执行官 Matthew Lumsden 说。

“电池的二次使用还有很多尚未开发的潜力。这项具有前瞻性的投资旨在促进二次电池储能系统的扩大规模，并进一步确保沃尔沃集团二次电池回报即将到来的循环商机，” 沃尔沃能源总裁 Joachim Rosenberg 说. “与互联能源一起，我们将最大限度地减少为沃尔沃集团车辆提供动力的电池对环境的影响。” 沃尔沃客车已宣布将于 2020 年推出电动客车报废电池的二次使用项目。当时，与 Stena Recycling 的子公司 Batteryloop 达成了协议。