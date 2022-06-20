印度社交媒体平台 ShareChat 的母公司 Mohalla Tech 于近日表示，已经以 50 亿美元的估值从谷歌、淡马锡、时代集团（Times Group）等投资者处获得了一笔 2.55 亿美元的融资。据悉，加上于去年晚些时候获得的另一部分，该公司这一轮 H 轮融资的总额已达到了 5.2 亿美元左右。目前，该轮融资已宣布关闭。

去年 12 月时，ShareChat 曾宣布获得了一笔 2.66 亿美元的融资。这轮融资由 Alkeon Capital 领投，淡马锡、Moore Strategic Ventures（MSV）、Harbourvest、India Quotient 等参投。当时，该公司的投后估值为 37 亿美元。

据悉，在关闭本次 H 轮融资后，ShareChat 的两位联合创始人所持有的股份合计已被稀释到 10% 以下（为 9.68%）。Lightspeed 则以 10.98% 的股份成为最大股东，MX Singapore 和 Zennis Capital 分别次之，各自为 10.12% 和 9.04%。

值得一提的是，就当前的股权结构而言，ShareChat 的两位股东 Zennis Capital 和 Hlodyn（全称应为 Capital B.V 和 Hlodyn B.V，是两家荷兰特殊目的机构）的创建方均为腾讯。以此计算，腾讯仍为 ShareChat 的最大股东，对其持有 14.85% 的股份（Hlodyn 的持股比为 5.81%）。

作为对比，在今年 2 月份时，腾讯曾对 ShareChat 提供了一笔 1 亿美元的债务融资。此次融资后，腾讯对 ShareChat 所持有的股份提升到了 17.71%，而后者的创始人集体股权则随之稀释到了 11.55% 以下。

继续回到 ShareChat 的股权结构上。另一个值得关注的点在于，目前，ShareChat 的股东中也有着小米和顺为资本的身影，两者的持股比分别为 3.31% 和 4.76%。

而作为笔者提及以上中方资本的背景之一，在去年 4 月份时，有媒体指出，腾讯在当时参与了 ShareChat 的 5.02 亿美元的融资，并在其中提供了超 2 亿美元的部分。不过在对外公布这笔融资时，ShareChat 并未提及腾讯有进行参投。

再次回到本次融资事件上。在 ShareChat 本次的 2.55 亿美元融资中，谷歌从中获得了 1.07% 的股权（Twitter 目前则持有 ShareChat 的 6.26% 的股份）。有观点指出，尽管印度的创投领域当前正值消沉阶段，这一举措却表明谷歌正在看好短视频领域的发展潜力。据了解，在本次投资 ShareChat 之前，谷歌也曾在 2020 年时参与了对印度版抖音 Josh 的投资（Josh 母公司的估值现也已达到 50 亿美元）。

ShareChat 成立于 2015 年，为当地最大的本土社交媒体平台（该公司也称其为印度最大的内容生态系统）。据介绍，在自身名为 ShareChat 的社交平台之外，加上其短视频平台 Moj 和 TakaTak（Moj 是在 TikTok 被印度当局下架后推出，TakaTak 是该公司于今年 2 月份时斥资 7 亿美元从当地收购而来），Mohalla Tech 一共覆盖了 4 亿多的月活用户——其中，ShareChat 的月活达 1.8 亿，另外两个短视频平台则拥有近 3 亿。

有数据表示，在 2021 年财年中，Mohalla Tech 的营收激增 754.3%，达到 8.03 亿卢比（约合 1100 万美元），相比之下，其当期亏损额也同比增长 115.8%，达到 146 亿卢比（约合 5.9 亿美元）。