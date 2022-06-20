动点出海获悉，亚洲微生物组信息库 AMILI（Asian Microbiome Library）近日宣布，获得了一笔 1050 万美元的 A 轮投资。

据透露，这笔资金由 Vulcan Capital 领投, 并由 Pruksa Group、TVM Capital Healthcare、Emtek Group、Capital Code、Pureland Group、Blue7 和 SEEDS Capital 等参投。

针对新资金，AMILI 表示将用于加速与肠道微生物组相关的技术研究，进一步开发智能分析引擎 AMILI prime 以及深化在东南亚及亚洲其他地区的业务扩张。

AMILI 由 Jeremy Lim 成立于 2019 年，总部位于新加坡，是一家肠道微生物组研发商，拥有东南亚首家粪菌库，旨在基于微生物组的个性化疗法为针对亚洲人群的医学观察研究和医疗应用提供帮助与支持。

AMILI 表示，近年来全球肠道健康研究取得了一些进展，粪菌移植（FMT）也已成为干预微生物组的主要手段之一，但针对亚洲人群的这方面研究仍然不足。因此，AMILI 将专注于了解亚洲人群的肠道菌群特征，并利用自身技术来更好地满足该地区与肠道菌群相关的医疗需求。

AMILI 还表示，自身近来有意寻求来自生物技术、医疗保健、食品技术等行业的公司并建立合作伙伴关系，以便逐步将业务范围从基于微生物组技术的疾病诊断和菌群干预治疗等现有服务扩展到功能性食品和临床治疗等新领域。

据介绍，AMILI 如今已为约 6.8 亿用户提供过服务。近期，它又在新加坡推出了肠道健康品牌 BIO&ME，并计划在今年晚些时候将之推广到中国香港及亚洲更多地区。