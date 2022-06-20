四代测序企业安序源近日宣布完成近亿美元 B 轮融资。这是继 2021 年 10 月获得 A+轮融资后，安序源再次获得资本青睐，累计获得投资额过亿美元。本轮融资由阿斯利康中金医疗产业基金和云锋基金共同领投，康桥资本、国投招商、五源资本等跟投。

据悉，该笔融资将用于安序源测序技术的进一步优化，测序仪生产基地的建设，以及商业化拓展等，以助力安序源四代测序技术的迭代，加速产业化进程。让更低成本、更高效便捷的长读长测序产品惠及更多终端用户，并推动生命科学和医疗产业的发展。

安序源创始人田晖博士表示：“我们的国际化跨学科团队希望通过持续不断的创新来突破制约测序产业发展的瓶颈。公司自主研发的以大规模集成电路和前沿生物技术为基础的第四代测序仪兼具低成本、小型化、高精度、和长读长的优势，能在单分子水平上对单个碱基进行重复测序，在科研及临床领域均有广阔的应用前景。安序源首个医疗器械 GMP 生产基地也将于 2022 年内完工并投入试生产。这次再度获得多家知名专业机构的投资，是对我们团队和产品的认可和信任，也意味着安序源将承担更大的责任、迎接更高的挑战。公司将继续努力，加速实现测序产业升级和低成本测序全面普及的美好愿景。”

阿斯利康中金医疗产业基金董事总经理、阿斯利康中国副总裁、战略合作与业务发展部负责人陈冰：“NGS 技术发展已有十数年。虽然全球范围的新冠大流行加速了该技术的广泛使用，但由于高度集成平台的技术壁垒和成本限制，高通量测序技术在全球范围内的渗透率依然很低。测序技术的普及和下沉需要同时具备小型化、低（购置和测序）成本、高精度、高效率的测序平台的出现。我们将全力赋能安序源这样一个具有国际化视野和自有知识产权的跨学科团队的发展，我们也期待在不久的将来，看到测序产业的升级，及基于低成本测序的精准医疗将全面普及。”

云锋基金执行董事黄潇博士表示：“基因测序仪是高端诊断和先进精密智造的 ‘明珠’，长读长测序是基因测序的下一代趋势技术。安序源创始人田晖博士 ‘海归’6 年带领团队自主创新开发了新一代长读长基因测序仪。我们邀请云锋投资企业作为用户进行了样本测试，验证了安序源测序仪的产品性能，公司通过半导体芯片的独特设计有能力将现有测序成本下降 2 个数量级。我们相信安序源独具匠心的自主专利技术创新和测序成本革命性的下降，将为全球基因测序行业带来变革，预祝安序源在生物医药数字化智能化的浪潮中，乘长风破万里浪。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。