6 月 20 日，德弘资本（DCP）宣布，已完成对上海美华医疗投资管理有限公司（简称 “美华医疗” 或 “公司”）的独家战略投资。交易完成后，德弘资本将携手美华医疗团队，共同推动公司的内生和外延增长，以巩固其在上海核心市场的领先地位。

美华医疗创立于 2003 年，是上海领先的私立医疗服务机构。旗下有 “美华医疗”、“沃德医疗” 两个品牌，三家医疗机构。公司始终秉承以客户为中心的核心理念，致力于提供高品质、有温度的医疗服务。成立 19 年来，美华医疗累计服务的家庭和客人达十余万人次，积累了极佳的口碑，也奠定了良好的发展基础。公司是亚洲首家荣获国际认证组织 DNV International Accreditation 认证的私立妇儿医疗机构，体现了美华医疗在保障医疗安全的同时为客户提供国际化高水准服务的能力。

作为美华医疗的核心市场，上海拥有国内最庞大的中产群体，以及对差异化、高品质医疗服务的巨大需求。后疫情时代，广大客户群体对优质医疗服务的长期刚性需求，仍将拉动行业呈现稳定、持续增长。而经历疫情考验的美华医疗，作为行业领军企业，将能更好的把握行业增长和整合机遇，实现快速发展，将优质医疗服务带给更多客户。

德弘资本董事总经理王玮先生表示：“德弘资本此次对美华医疗的战略投资，既是坚定看好医疗服务行业的长期发展潜力，也是高度认可美华医疗品牌以及品牌背后的优秀医疗和管理团队。我们将一如既往的利用我们的资源和网络为美华医疗赋能，全力推动美华医疗业务进一步发展壮大，巩固其市场领先地位。”

德弘资本董事总经理鞠安深先生表示：“美华医疗是我们在医疗服务领域的又一重大投资。我们也将充分把握行业的发展和整合机会，加速美华从妇儿服务向女性全生命周期健康关爱，以及家庭健康服务的业务延展。此外，德弘也将与美华团队紧密合作，为公司注入新的活力，加速美华的内生和外延发展，为客户提供更多、更优质的医疗服务。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。