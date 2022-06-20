极星 Polestar 对未来几年的电动汽车阵容抱有很大的野心，尤其是即将推出的 Polestar 3 中型 SUV 和 Polestar 4 紧凑型 SUV 轿跑车。极星预计到 2025 年每年将生产超过 160,000 辆 SUV，其中大部分产量将流向美国市场，其中跨界车和 SUV 占 2021 年新车销量的一半以上。

极星 3 电动 SUV，将于 2023 年第一季度在美国上市销售，并将与下一代 XC90 一起在沃尔沃位于南卡罗来纳州的工厂生产。公司数据显示，Polestar 预计明年将在全球销售 24,000 辆中型 SUV，2024 年为 67,000 辆，2025 年为 77,000 辆。

沃尔沃 XC60 尺寸的 Polestar 4 预计将于 2024 年在美国推出，届时该公司估计其全球销量将达到 43,000 辆，2025 年将达到 79,000 辆。这款运动型 SUV 预计将于 2023 年底在中国投入生产。

Polestar 3 和 Polestar 4 的后端设计与 Polestar 5 和 Polestar 2 一起在一张新的合影中被预览，揭示了它们之间明显的家族相似之处。这些是由 Polestar 在一次投资者报告中发布的，该报告还宣布了自 2022 年初以来 Polestar 2 的全球客户订单超过 32,000 份，与 2021 年同期相比增长了 290%。

Polestar 全球销售主管 Mike Whittington 表示：“整个团队都能体验到我们业务不断增长的势头，这令人兴奋。我们的订单量创历史新高，目前年化运行率超过 75,000 辆，随着生产环境的正常化，我们处于有利地位。”

该公司还宣布了市场扩张的细节，这家汽车制造商透露，它在 2022 年上半年进入了其第 25 个全球市场，比 2020 年的 10 个市场显着增加。

Polestar 还计划于 2022 年下半年在以色列和意大利推出，以扩大其在中东和欧洲的市场拓展力，除了主要市场外，还包括阿联酋、科威特、爱尔兰、西班牙和葡萄牙。该品牌现在在全球拥有近 130 个零售点，预计到 2022 年底将拥有 160 个零售点。

在伦敦、马德里、特拉维夫、雷克雅未克、温哥华、奥斯汀、深圳等城市，计划在现有市场和新市场开设更多 Polestar Spaces 和 Destinations。到 2023 年底，Polestar 计划在全球至少 30 个市场开展业务。