近日，星猿哲科技（XYZ Robotics）完成了近 4000 万美元 B+轮融资，由今日资本领投，源码资本、高榕资本、五源资本跟投。星猿哲科技已累计获得超过 1 亿美元融资。

作为 B+轮融资领投方，今日资本创始合伙人徐新表示：“去年年中，我们今日资本领投了 XYZ Robotics 的 B 轮融资。在过去的一年里，我们见证了 XYZ 团队舍命狂奔，不断在抓取前沿技术做突破，在软硬件和服务上同步发力，形成标准化解决方案，对行业的深耕和扎实的交付能力让老客户很满意，复购订单不断，取得收入长 10 倍的可喜成绩。XYZ 的三位创始人 CEO 周佳骥，CTO 俞冠廷和 COO 邢梁立博不仅是技术大牛，学习能力还超强，每次和他们头脑风暴都特别有成就感。肥水不流外人田，今年我们决定继续加仓，领投 XYZ 的 B+轮融资，两轮合计我们共投资 XYZ 近 5000 万美金。随着老龄化的加速，我国每年大概有 1000 万的劳动力缺口，机器人会填补空缺，把人类最不喜欢干的脏活、累活、重活给干了。机器人的春天已经来临。我们相信，XYZ 这支技术扎实、长期有耐心的团队，一定能够不断攻坚克难，把抓取的价值普惠到各个行业，期待他们创造更大的价值。”

自 2018 年 6 月成立以来，星猿哲科技始终专注于为物流和制造业客户提供工业 3D 视觉产品（含免示教运动规划功能）、物流拣选及拆码垛工作站。团队立足于 3D 视觉算法与传感器设计、运动规划算法、无代码易用界面三大技术优势，在场景实践中不断打磨迭代机器人 “手眼协调技术”，赋能系统集成商给用户提供更智能的机器人产品，真正做到降本增效。

星猿哲科技在过去一年时间里商业落地进程迅猛发展，海内外（包括美国、日本等国家）落地数百项目，覆盖行业包括汽车、3C、电商、日化、医药、服装、消费品、电子、化工等。

高榕资本创始合伙人岳斌表示：“新一轮产业革命的关键是重构生产力，这一过程必定需要灵活、柔性、智能的机器人来适配不同的应用场景。自高榕 2019 年投资星猿哲科技以来，我们见证其在视觉机器人技术上不断突破与整合，并在多个行业场景中实现了产品市场匹配（PMF），过去一年也在规模商业化方面进行了组织、流程与机制的扎实积累。从技术到产品商业化的旅程，从来不是坦途，我们希望陪伴星猿哲科技这支快速学习进化的团队，将解决方案应用于更多领域，为提升社会生产力带来真实价值。”

五源董事总经理陈哲表示：“XYZ Robotics 在过去四年的创业历程中，专注打造具有自主感知和操作的智能机器人产品，依靠自身强大的研发和工程能力，迅速实现机器人手眼协调技术在工业，物流和电商等场景的规模化落地。五源从 2019 年投资公司以来，持续四轮加注，相信 XYZ Robotics 会进一步研发和整合最新技术，创造颠覆性的新产品，不断突破机器人应用边界。”

源码资本陈润泽表示：“我们相信机器人技术将持续造福于社会，也坚定支持推动前沿机器人技术应用的创业者。在诸多场景中，我们关注到环境感知和柔性操作能力是机器人渗透率提升的关键限制因素，星猿哲科技 XYZ Robotics 团队长期在这些关键点上攻坚克难，不断把技术上的突破转化为标准化、易交付、高性价比的产品，带来基础设施和生产力的升级，为客户和合作伙伴创造持久真实价值。”

星猿哲创始人&CEO 周佳骥表示：“过去的一年时间里，星猿哲团队在重难点产品研发攻克能力、市场服务响应能力和流程运营效率上取得了一定成绩。我们的团队坚持做实事，苦练基本功，在成就客户的途中不断提升自我。接下来，公司要进一步加大研发力度和市场开拓，让服务更专业，让产品更易用，巩固技术和市场口碑领先的双重壁垒。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。