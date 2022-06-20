近日，一知智能完成超亿元人民币 B 轮融资，由凯泰资本、亿联凯泰以及中信证券投资共同投资。本轮融资资金将用于算法开发、产品升级、团队建设与新业务开拓。

一知智能成立于 2017 年，创始团队来自浙大人工智能研究所，是一家专注于人机语音交互技术，赋能企业触达用户并实现精细化智能运营的 SaaS 服务商。该公司凭借自研的语音识别、语义理解和语音合成三大人机交互核心算法，为零售、生活服务等泛消费行业，以及公共服务提供 AI 场景化智能服务。

关于公司的商业模式与应用，一知智能 CFO 张蕾介绍到，一知智能为客户和用户提供强大的 AI 能力和深度场景化智能服务。目前，公司已深入全国 20 多个省市。所涉及场景包括美妆、宠物、母婴、食品、鞋服等多个零售行业，线下商超、商业综合体、餐饮、影院等多个本地生活服务行业，以及金融、公共服务相关服务行业。公司的服务场景主要包括：会员激活、邀请加微信私域、生日&会员节关键时刻打造、大促节点活动通知、公安反电诈、疫情回访通知、银行逾期提醒等。目前已为 300 余家消费品牌、100 余家地市公安局提供服务。在泛消费领域，公司已与雅诗兰黛、薇诺娜、Babycare、奶酪博士、Bosie 等消费品牌达成合作，主要需求方为消费品牌的电商、用户增长及营销部门。核心产品以广告投放逻辑按季度/年充值服务费，按 CPA 结算，收取成功触达费，中大型客户的年框合作客单价为 50 至 100 万元不等。

在团队方面，一知智能目前有 200 多名员工，核心创始团队来自浙大人工智能研究所。公司于 2019 年 2 月成立浙大·一知人工智能联合研究中心，围绕多模态人机交互展开产学研结合。公司高度重视人机交互底层技术研发，在语音、语义领域与华为、微软亚洲研究院、阿里达摩院等多家企业进行联合研发，并进行相应工程化落地。

凯泰资本表示：营销领域向来是诞生新技术、新产品的最佳土壤，规模化触达用户并进行精细化运营已经应用到各行各业。数字经济时代，以 AI 和大数据为核心的新型产品在大量涌现，满足市场需求的同时，也为人们的生活方式带来改变。

一知智能在智能外呼及智能营销领域处于领先位置，凯泰资本投资一知智能，希望将大数据算法与智能语音交互技术融合创新，推动商业营销领域的数字化变革和智能化连接，为创造者经济生态赋能，同时助力团队不断深化技术迭代，完善产品矩阵，构建智能化营销生态。

亿联网络联合创始人卢荣富先生表示：人机交互语音技术在商业场景落地，离不开算法、算力和数据三者的结合。基于强大的 AI 能力，赋予机器智能感知和智能认知能力，模拟人工完成大量、简单、重复、枯燥的任务，是数据智能在认知形态的高级运用。此次亿联凯泰基金对一知智能的战略投资，是基金积极布局数据智能运用的重要一环。我们非常认可一知智能团队在人机语音交互领域的研发能力、创新能力和商业落地能力，希望通过此次投资行为，助力一知在人机语音交互技术的研发和市场推广，成为业内领先的人机语音交互服务商。

中信证券投资表示：一知智能是人机语音交互赛道优秀的企业级智能服务 AI 公司，创始团队脱胎于浙大人工智能研究所 NLP 团队，具有深厚的技术实力。经过多年的技术研发和市场探索，一知智能在语音识别 ASR、多轮对话管理、语音合成 TTS、语义理解及数据挖掘等技术领域具有较深的技术积累。基于此，公司构建完成 AI 语音+RPA+SCRM 的产品闭环，基本形成了一体化的智能运营管理解决方案。目前，公司已在泛消费领域得到 KA 客户的广泛认可，并处于高速发展期。中信证券投资认为，我们看好一知智能的发展，在公司创始团队的带领及全体一知人的拼搏努力下，一知智能有望成为未来人机语音交互领域的领军企业。

关于此次融资，一知智能创始团队表示：五年来，一知智能通过领先的人工智能技术建设企业数字化生产力，深度服务核心行业场景，赋能企业智慧数字化经营。感谢本轮投资人信任，感谢每一个与一知智能同行的伙伴，一知智能将始终坚持做正确的事情，并用正确的方法找到产品研发与业务增长的价值实现最短路径，让越来越多的人可以 “简单工作”，让人回归人的价值。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。