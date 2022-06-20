近日，国际项目管理协会菲律宾（简称 “IPMA 菲律宾”）与中兴通讯菲律宾 P3 项目部签署战略合作协议。标志着中兴通讯在海外首个 IPMA 企业会员诞生，正式成为 IPMA 国际和 IPMA 菲律宾双重会员。

IPMA 作为促进国际项目管理的专业化发展的非营利性国际学术组织，其 IPMP 资质认证具有广泛的国际认可度和权威性，代表当今项目管理国际的最高水平。

中兴通讯与 IPMA 菲律宾在马尼拉举办签约仪式，IPMA 菲律宾主席 Mariano Roque Senga、中兴通讯菲律宾 P3 项目部总经理靳智超出席签署战略合作协议，并制定之后的合作计划。此次战略合作的达成代表着中兴通讯将深度参与 IPMA 行业论坛、行业研讨会、专业性赋能会议；双方将共同申请电信领域奖项、参与项目管理优秀案例的评审、共享优秀项目管理资源。同时，中兴通讯也将对通过 IPMA 认证的人员开通面试优先选拔的绿色通道，助力人才培养。

IPMA 菲律宾主席 Mariano Roque Senga 表示，“我十分期待与贵公司的合作，IPMA 组织对项目管理的方法已研究多年，每年会定期组织各种论坛和研讨会，希望中兴通讯作为电信工程领域的头部企业，能够更多的参与进来与各理事会成员一起进行管理方法的探讨和深度合作，相互学习共同提升。