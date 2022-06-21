根据 data.ai 发布的最新数据，近期日元大幅贬值对日本经济影响广泛，某种程度上带来非当地游戏拥有更大的货币优势，这使得在日本的市场推广成本稍微下降，但是这一现状也让中国的出海游戏厂商悲喜参半，尤其是以品牌宣传为主导的游戏公司，似乎在 5 月的表现稍微落后。

根据 data.ai 的最新数据表明，在 5 月中国游戏厂商出海日本榜单头部位置，网易稳守冠军宝座，三七互娱排名第二，悠星网络排行第三。在 5 月份，《Puzzle & Survival》的日本活跃用户有增幅，相信也对其收入的提升贡献良多。紫龙游戏拿下《天喻》的日文版本，也对其 5 月日本收入带来非常良好的动力。

至于榜单第 11 名到 20 名的位置，排名变化最为明显，英雄互娱针对《新三國志》进行了商店页面优化，加上新功能的发布，日本市场的收入进一步提升。日本活跃用户数字，也在新版本发布后有颇为明显的改善。而在榜单尾部，字节在日本收入大涨 7 名，有赖于新游戏《ユグドラ・レゾナンス》在当地开始发力，为营收带来理想增幅。

根据 data.ai 最新数据表明，在日本市场，网易的海外收入头把交椅《荒野行动》本月重回榜首，而刚度过两周年庆的乐元素发行的《偶像梦幻祭 2》也以稳定的收入保持在榜单头部。

在前十名中值得特别关注的是悠星网络代理发行的《雀魂麻将 Mahjong Soul》，这款基于传统日本麻将的牌局游戏，充分发挥声优、抽卡和养成系统等二次元内核，吸引了相当多年轻玩家，在 Game IQ 博彩类别 – 麻将子类别的一系列传统日麻中脱颖而出，本月收入大幅增长 53%，排进十名以内。

在国内上线时隔两年之后，灵犀互娱自研卡牌手游的《三国志幻想大陆》2022 年 4 月登录日本市场，日本市场对卡牌玩法和偏东方奇幻的画风接受程度颇高，初上架就登上苹果 Apple Store 和 Google Play 免费游戏榜首数日，并在收入上表现颇为可圈可点。仅第二个月就已排入日本出海榜第十二名。

《天喻》继大陆、台港澳、韩国陆续上架之后，日本版本也在 4 月上架，由紫龙游戏代理发行，前两月表现颇为亮眼，5 月已排名出海榜第十三名，data.ai 将持续关注《天喻》是否在日本市场能够保持稳定增长。