动点出海获悉，印尼电商 SaaS 平台 Desty 宣布，近日完成了一笔追加融资。据透露，本次投资由 Square Peg 领投，具体金额暂未公开。

此前，Desty 曾于前年 12 月、去年 7 月和 11 月获得过一次种子轮融资和两次 Pre-A 轮融资。

针对新资金，Desty 表示将用于产品研发、团队扩建以及新用户获取。

Desty 由 Mulyono Xu 和王维（Bill）共同成立于 2020 年 10 月，两人过去都在阿里巴巴就职多年。据介绍，他们创建这家公司的初心是希望运用自身的专业技能和积累的行业经验来助力推动印尼电商市场的普惠发展。

Desty 是一家总部位于印尼的一站式电商解决方案供应商，主要通过平台提供展示内容、产品及服务的一系列工具，从而帮助用户更高效地解决运营过程中存在的问题。据介绍，Desty 的产品现基本采取免费模式，目的是吸引更多行业的电商卖家和品牌商等来低成本入驻，快速扩大其用户群体。

Desty 表示，用户可以借助自身平台上的 Desty Page（创建个性化营销网页）、Desty Store（搭建在线店铺）、Desty Menu（展示在线菜单）以及多渠道管理工具 Desty Omni（进行订单和库存整合）等来提升流量转化和经营效率。

Desty 进一步表示，Desty Page 可以帮助卖家把多个渠道的流量汇总到一个链接，然后再将这个链接分发到多个渠道，从而实现数据的汇聚与分流，而 Desty Store 可以满足买家下单支付、卖家后台查询订单及物流等多种需求。

数据显示，Desty 上个季度的 GMV 环比提高了 250%。此外，Desty 目前在印尼市场的用户数量已达到近 100 万，与去年同期相比增长约 33 倍。