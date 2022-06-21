根据 IDC《中国 PC 显示器市场季度跟踪报告，2022 年第一季度》，2022 年第一季度中国 PC 显示器出货量 599 万台，同比下降 20.7%。疫情的反弹对商用市场订单以及消费者支出结构的影响，导致了市场需求低迷。

2022 年第一季度，商用市场出货量 327 万台，同比下滑 26%。一季度疫情反弹，多地封控不仅对物流造成严重的影响，也抑制了各行各业对显示器的采购需求。疫情影响下，政教办公设备采购减少，大量采购项目被推迟或者取消，中小微企业的生存压力骤升，终端需求缺乏增长动力。当前疫情的影响以及经济形式的不容乐观，二季度销售将会保持低迷状态。消费市场出货量 272 万台，同比下滑 13.2%。过去两年居家办公场景透支了消费市场对显示器的需求，市场趋于饱和。同时经济下行和疫情造成的长期居家影响消费支出，尽管一季度整机价格持续下降，对市场需求的刺激未能有效显现。

电竞潮带动高分高刷显示器逆势持续增长

全民电竞潮以及升级换代的需求带动电竞显示器持续增长。2022 年第一季度，电竞显示器（刷新率≥144Hz）市场出货量 87 万台，同比增长 6.9%。各大电竞赛事、电竞酒店的热潮带动电竞显示器的新增需求；同时，显卡价格持续下滑，显示器刷新率结构升级，促进电竞显示器升级换代，拉动市场出货量的增长。

大尺寸以及电竞产品的高度渗透加速刺激消费者对显示器清晰度的需求。2022 年第一季度中国 4K 显示器突破 31 万台，同比增长 58%。经济下行的市场环境下，短时间内还需靠中产人群拉动市场经济。这类人群对品质要求更高，对价格敏感度低，将会持续带动高分辨率产品增长。

IDC 中国高级分析师石朵表示：对比 2021 年显示器市场的高增长，2022 年显示器需求放缓是预料之中。面对反复的疫情、波动的面板价格以及汇率变化等众多不确定因素，厂商除了要整合供应以及渠道资源，还要保持信心积极拓展新的应用，将显示器融入更多的场景中，结合新媒体刺激市场需求，增强消费信心。