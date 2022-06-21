近日，爱设计完成数千万元人民币 A2 轮融资，由策源创投领投，亚杰基金及知名战投方跟投，跃为资本担任本轮融资独家财务顾问。

这是爱设计获得视觉中国和信天创投两轮融资后，在不到两年时间完成的第三轮融资，此前，爱设计还曾获得心元资本和微梦传媒的天使轮融资。

本轮融资后，爱设计将继续加大内容科技相关领域的技术投入，积极探索 AI 和算法驱动的智能创意与内容生产管理方式的结合，打造技术驱动的内容创意云平台，为中大型客户提供内容流转的全链路数字化解决方案，并持续加强相关专业人才的引入。

爱设计在 2018 年成立之初，便精准锁定营销技术赛道，从在线设计工具的角度切入，延伸至企业营销设计云平台，再到当下阶段的内容中台解决方案。

策源创投合伙人文心表示：爱设计为企业提供的内容创意智能解决方案，服务覆盖内容生产、管理、分发、数据等全部环节，解决了企业内容物料的智能流转问题。我们看好爱设计在内容科技领域上的发展愿景，相信在创始人及其核心团队的带领下，爱设计将成为内容创意全链路数字化解决方案的领军者。

亚杰基金投委会主席羊东表示：亚杰基金非常有幸能参与爱设计本轮融资，创始人及创始团队在内容科技方面有着长期积累。我们相信公司通过本轮融资，基于公司领先的科技水平和对行业深刻的认知，能够更好地把客户需求，创作者，生产力工具，分发渠道和相关资源更紧密有机地结合在一起，实现多方共赢，创造巨大价值，并成为行业的优秀领导者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。