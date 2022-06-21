L-CHARGE 的超快速离网解决方案使用氢气和液化天然气提供动力，可以帮助欧洲加快向实现净零排放的过渡。虽然挪威、荷兰和德国在电气化和基础设施供应方面处于领先地位，每个公共充电点的计划比例为 3 辆电动汽车，但许多欧洲国家却落后了。相比之下，爱尔兰目前每个公共充电站有 22 辆电动汽车，而英国每个公共充电站有 27.2 辆电动汽车。由于电网限制和基础设施老化，增加并网充电器的数量通常是一个困难、漫长且成本高昂的过程。

L-Charge 解决方案消除了这一障碍，并为休闲和酒店、零售、汽车制造、车辆租赁和车队管理等关键行业的公司提供了独特的优势，例如超快的充电速度、成本效益、弹性和能力显着提高他们的可持续性能力。

L-Charge 销售和运营副总裁贾斯汀·塔尔 (Justin Tarr) 表示：“挪威在向电动汽车过渡方面取得了初步成功，主要是通过多种激励措施和政策工具。这显着有助于在全国所有主要道路上部署快速充电站。最终目标是在整个能源生产过程的各个阶段减少碳排放，并使用氢气或液化天然气等清洁燃料，L-Charge 解决方案有助于实现零排放目标。”

L-Charge 提供三种形式的充电站，包括固定、移动和浮动版本。固定站可以安装在任何位置，包括高速公路服务、传统加油站、零售公园、体育场馆和公共充电枢纽。移动版由一辆可以在城市中行驶的卡车组成，可根据需要为电动汽车充电。浮动站是一艘配备车载发电发动机的全自动船，可用于为沿途或在港口和码头（如 “MF Hydra”）的海上船只充电。

“作为世界领先的电动汽车充电基础设施制造商之一，L-Charge 正在努力支持全球政府和市政部门过渡到全电动交通生态系统，同时帮助商业车队和运输运营商克服充电焦虑. L-Charge 的解决方案，包括移动离网增压充电器，可以随时随地部署，为企业提供加强运营的机会，并为 EV 司机提供无忧的服务来追求他们的旅程，“贾斯汀塔尔解释说.

去年，L-Charge 开始在欧洲试运行世界上最快的移动充电站，引入 “绿色路线”——在德国、法国、西班牙和荷兰的旅途中免费为电动汽车充电。该公司最近宣布，将于 2022 年秋季在伦敦启动其商业网络的运营。挪威将效仿，成为该公司关注的另一个目的地。