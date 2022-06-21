理想 L9 是一台旗舰级全尺寸 SUV，围绕家庭用户打造了 6 座极致舒适空间; 理想汽车自研的旗舰级增程电动和底盘系统，提供极佳的驾乘舒适性，CLTC 综合续航里程达到 1315 公里，WLTC 综合续航里程达到 1100 公里; 全自研的旗舰级智能驾驶系统 “理想 AD Max” 以及一流的车身安全措施，保护每一位家庭乘员; 创新的五屏三维空间交互智能座舱，将智能电动车的驾驶和娱乐体验提升到一个全新的高度。超过 100 项旗舰配置全系标配，理想 L9 统一零售价格为人民币 45.98 万元。

理想 L9 即日起接受预订;7 月 1 日全国所有零售中心展车全部到店;7 月 16 日，全国零售中心试驾启动; 新车将在 8 月底前启动用户交付。

理想汽车同时宣布：将开源全自研的 AEB 系统代码，推动全行业智能驾驶安全技术的普及，让更多车主的出行更安全。

据悉，理想 L9 配备前后双电机智能四驱系统，提供 330 千瓦的最大功率和 620 牛米的最大扭矩，零至百公里加速时间 5.3 秒，既保障了充沛的动力，又保持了极佳的行驶平顺性。电池方面，采用了新一代三元锂电池组，总电量达到 44.5 千瓦时。CLTC 标准下纯电续航里程达到 215 公里，WLTC 标准下纯电续航里程达到 180 公里，提供了更长的纯电里程。

增程发电系统方面，理想 L9 採用了自主研发和生产的 1.5T 四缸增程器，热效率最高 40.5%，CLTC 工况热机油耗低至每百公里 5.9 升。配合更低的风阻系数和更高的电机效率，理想 L9 的 CLTC 总续航里程为 1,315 公里，WLTC 总续航里程为 1,100 公里。理想 L9 还能以 3.5 千瓦的功率对外放电，实现随时随地的用电自由。

底盘方面，理想 L9 采用自研的底盘控制系统。前双叉臂悬架和后五连杆悬架，配合智能空气弹簧和毫秒级响应的 CDC 连续可变阻尼减振器，提供了旗舰级的驾驶和乘坐舒适性。

理想 L9 采用了全自研的 XCU 中央域控制器，可以高速处理复杂的车辆信息，并对车辆进行毫秒级的精准控制。