近日，梅卡曼德宣布完成 C+轮融资。本轮融资由全球性顶级投资机构领投，IDG 资本跟投，泰合资本持续担任独家财务顾问。这是梅卡曼德在过去一年内获得的第三次大额融资。

完成此次融资后，梅卡曼德将进一步提升产品和服务能力，拓展行业应用，以更好服务全球客户。

梅卡曼德在光/机/电核心器件、成像算法、视觉识别算法、人工智能算法、机器人算法、工业软件等核心技术上均有深厚积累，已形成包括自研高性能工业级 3D 相机 Mech-Eye、图形化机器视觉软件 Mech-Vision、深度学习平台软件 Mech-DLK、机器人智能编程环境 Mech-Viz、AI 智能读表系统 Mech-Meter 在内的完整智能机器人基础设施产品栈，并通过上千个客户的交付积累了丰富的实际应用经验，在全球范围内率先实现了 AI +工业机器人多应用、跨场景的批量落地。

梅卡曼德已实现规模化交付的典型应用包括：各类无序工件上下料、视觉引导拆垛、混合纸箱码垛、轨迹涂胶/喷胶、定位开坡口、钢板配盘/拣料、定位装配、缺陷检测、高精度测量、任意货品抓取、快递供包、水/电/燃气/压力表智能识别等，业务覆盖物流、汽车、工程机械、3C/半导体、新能源、钢铁、石油/石化、电力、水务等领域，且已进入欧、美、日、韩、东南亚等国际市场。

梅卡曼德公司规模近 700 人，在北京、上海、杭州、深圳、广州、长沙、青岛、郑州、济南、德国慕尼黑、日本东京、美国芝加哥等地均设有团队。公司已建立高标准自有相机工厂，及完整的交付、培训、售后体系，以及时响应全球客户需求。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。