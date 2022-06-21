动点出海获悉，新加坡母婴电商品牌 Rainforest 近日宣布，获得了一笔 4500 万美元的股权投资。截至目前，该公司的市场估值已达 1 亿美元。

据透露，本次投资活动由 Canopy Tropics 领投，并由 Monks Hill Ventures、Insignia Venture Partners 和 January Capital 参投。

此前，Rainforest 曾于去年 9 月份获得过 Monks Hill Ventures 领投的 2000 万美元 Pre-A 轮融资。

针对新资金，Rainforest 表示将用于在全球范围内开展企业收购和人才招聘等活动来丰富品牌组合、占领更多细分市场。此外，该公司还将积极采取措施以提升自身整体创新能力，进而推出更多产品与服务。

Rainforest 由 JJ Chai 创立于 2021 年 1 月，是新加坡的一家电商聚合平台，专注于服务母婴群体。据介绍，该平台主要通过探索推动多品牌发展的渠道策略来搭建高效的供应链体系、不断提升产品开发与营销能力，由此做到在加速自身品牌集群快速成长的同时，持续巩固市场地位。

据介绍，Rainforest 旗下现已拥有 13 家品牌。今年 4 月，它刚收购了新加坡婴儿护理品牌 NatureBond 及其母公司 Millenium Enterprises。

Rainforest 还表示，亚马逊商城每天有数千个新商户入驻，其中约有 30% 是来自亚太地区的跨境电商卖家，由他/她们达成的订单也是 Rainforest 实现营销的关键路径之一。

数据显示，Rainforest 去年的年化收入超过了 3000 万美元。有预计称，该公司有望到今年底开始实现盈利。