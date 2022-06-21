6 月 21 日，物理世界数字化基础设施服务商凌迪 Style3D 正式宣布完成近 1 亿美元 Pre B+轮融资，由高瓴创投、鼎晖等多家机构连续投资，该融资将主要用于核心技术与产品的研发迭代，以及海外市场的推广建设。

凌迪 Style3D 成立于 2015 年，主要提供自主仿真引擎的底层技术服务、及产业链级工业软件，打造以科技为驱动的 3D 设计一体化协同平台，成为数字时尚的基础设施。目前已落地应用于服装产业，助力服饰类企业的研发、协同、展销、生产全链路数字化。

2021 年起，Style3D 相继启动建立了位于哥本哈根、阿姆斯特丹、纽约、米兰多地的运营中心，为当地时尚与跨行业客户提供本土化服务。目前，Style3D 海外板块各项业务增长稳健，在欧美及一带一路等地均形成一定影响力，并与各细分领域的国际头部企业均达成相关合作，如 Nvidia、Alvanon、YKK、Pantone、Jeanologia 等。

Style3D 创始人兼 CEO 刘郴表示：“海外在服饰仿真类产品发展较早，但受制于语言、服务等条件，制造型偏传统行业使用高新技术需要相当高的学习成本和费用成本，游戏、影视等新兴行业又在服饰模拟上存在技术门槛。解决服装仿真的技术难题和推进产业数字化，于 Style3D 的出海战略，是初心，也是机会。”

谈及凌迪 Style3D，高瓴合伙人黄立明表示：“作为国内稀缺、技术领先的 3D 设计一体化协同平台，凌迪 Style3D 依托于核心的仿真渲染技术和柔性引擎底座，开发了包括数字化建模、数字化面料处理、云研发协同平台在内的数字时尚全流程解决方案。过去一年，凌迪 Style3D 持续加大科技投入，建立了柔性仿真引擎全球领先地位，业务体量高速增长，得到国内外大批头部客户的认可，并成功打入海外市场。在创始人刘郴带领下，凌迪 Style3D 团队兼具企业家精神和科学家创新能力，能够持续吸引全球顶尖科技人才加入。我们非常期待凌迪 Style3D 有机会成为全球服装时尚产业的基础设施。”

鼎晖投资创始合伙人王霖表示：”Style3D 从服装行业源头的设计切入，使设计师、品牌、工厂、渠道、消费者都可以用 “3D 模型” 这一蕴含了巨大信息量的 “语言” 沟通与决策，有望成为定义万亿服装产业链数字化标准的基础设施。在服装行业之外，Style3D 所实现的数字服装，也是构建虚拟世界的重要基础设施，是身份展示、社交互动、乃至经济活动所不可缺少的元素。凌迪团队兼备服装行业的成功创业者和世界级的图形学科学家，始终坚持底层技术研发与商业化创新齐头并进，我们看好凌迪在服装产业数字化、甚至是物理世界数字化中大有作为，不断发现新的可能。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。