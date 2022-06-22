根据 Counterpoint Research 的市场监测服务的最新研究，2022 年第一季度欧洲智能手机市场同比下降 12%，创下了近十年来最低的第一季度出货量。这个结果是由多种因素共同造成的，其中包括持续的零部件短缺、与新冠疫情相关的中国城市管控措施、经济状况的恶化以及俄乌战争的爆发等。

Counterpoint Research 研究副总监 Jan Stryjak 说：“新的经济和地缘政治矛盾进一步加剧了由新冠疫情和零部件短缺等引发的已有问题。该地区不断上升的通胀水平正在影响消费者支出，而俄罗斯排名第一和第三的智能手机品牌厂商三星和苹果已于 2022 年 3 月上旬停止了对这个欧洲最大市场的所有出货计划。”

2022 年 Q1 欧洲智能手机出货量市场份额及增长比例

Jan Stryjak 补充说：“这两个手机品牌约占俄罗斯市场智能手机出货量的一半，但他们在俄罗斯的总出货量仅占其欧洲智能手机总出货量的 6%。因此，退出俄罗斯市场的影响从欧洲的整体范围内看来仍然相对较小。然而，如果战争导致：原材料供应下降、价格上涨、进一步的通胀压力及其他手机品牌厂商或将撤出俄罗斯等，其产生的影响可能会更广泛。”

尽管推出了新机型，但三星和苹果的出货量在 2022 年第一季度都出现了下降：三星推出了最新的旗舰 Galaxy S22 系列，而苹果推出了中端机型的新款 iPhone SE。与此同时，小米和 OPPO 继续遭受零部件短缺的困扰，尽管两者都有复苏的早期迹象。realme 是唯一一家在 2022 年第一季度实现出货量年度增长的前五名供应商，在欧洲逆势而上，并且它仍然是该地区增长最快的主要品牌之一（只有诺基亚 HMD 和谷歌增长更快，但它们相比 realme 的规模要小得多）。

展望未来，在总体市场转好前，预计会有变得更糟的情况。欧洲许多国家都危险地接近衰退，俄乌战争不太可能很快得到解决。因此，预计未来几个季度智能手机出货量的年增长率将继续下降，尤其是在第二季度，因为该地区的生活成本创了历史新高，同时三星和苹果退出俄罗斯的全面影响已经显现。