动点出海获悉，印尼餐饮品牌 Dailybox 近日宣布，获得了一笔 2400 万美元的 B 轮投资。

据透露，本轮融资由 Northstar Group 和 Vertex Growth 联合领投，并由 Kinesys Group 和 Vertex Ventures Southeast Asia&India 参投。

此前，该公司于去年完成 A 轮融资，当时的资金主要用在了业务拓展和中央厨房系统的初步开发。

针对新资金，Dailybox 表示将进一步开展市场扩张，并加强全方位的品牌推广和技术升级。它表示，扩张计划将主要集中在印尼的二三线城市，这不仅可以为消费者带去新的餐饮体验，还能提供一些工作岗位，有效助力刺激当地经济。

Dailybox 由 Kelvin Subowo 成立于 2018 年，最初只经营线下餐厅，现已发展出云厨房和外卖配送等新服务。数据显示，Dailybox 通过将线上和线下相结合，已累计售出约 300 万份餐食。

据介绍，Dailybox 当前主打三款产品：Dailybox(米饭套餐)、Shirato（寿司和玉米饼组合）以及 Breadlife（烘焙食品）。与此同时，该公司还常与五星级酒店和米其林餐厅等合作研发菜肴组配方案。

有消息称，迄今为止，Dailybox 在苏门答腊岛、爪哇岛、巴厘岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛和巴布亚岛的 20 多个城市设有分店，数量达到了 150 余家。