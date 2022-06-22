IDC《2022 年第一季度中国 IT 安全硬件市场跟踪报告》显示，2022 年第一季度中国 IT 安全硬件市场规模约为 5.4 亿美元（约合 34.2 亿元人民币），同比增长 14.5%。

IDC 定义下的网络安全硬件市场分别由统一威胁管理 (UTM)、基于 UTM 平台的防火墙 (UTM Firewall)、安全内容管理（SCM）、入侵检测与防御 (IDP)、虚拟专用网（VPN）、传统防火墙 (Traditional Firewall) 构成。2022 年第一季度中国网络安全硬件市场的关键厂商表现如下（备注：由于传统防火墙市场规模目前在不断缩减，故下图无传统防火墙关键厂商相关内容；另，由于数字四舍五入的原因，数字可能存在微小误差。）

总体来看，2022 年第一季度中国网络安全硬件市场数据表现如下：

统一威胁管理市场增速领跑各子市场，同比增长 20%，市场规模超过 9 亿元人民币。

VPN 市场在 “远程+” 和密评需求爆发的影响下，仍保持 18% 以上的增速快速发展。

政府、运营商、金融仍为网络安全硬件支出三大行业，2022 年第一季度，关键信息基础设施相关行业仍保持高速增长，教育、医疗等行业受项目周期和疫情等因素影响增速不及预期。

IDC 中国网络安全市场分析师王一汀表示，2022 年第一季度，在疫情较为稳定，经济稳步发展的大背景下，整体硬件市场表现较为平稳。然而，疫情的不确定性、芯片的供应问题、硬件成本上升等问题仍持续存在。对于硬件厂商来说，在保持供应的基础上，抓好疫情空窗期至关重要。IDC 也将对该市场的变化进行持续跟踪。