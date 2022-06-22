近日，棱镜全息已完成近亿元 A+轮融资，本轮融资由 A 轮投资者吉利科技集团与千合投资共同参投，融资资金将用于推动车载产品量产、下一代产品线拓展迭代以及核心技术研发。

棱镜全息通过纳米光学成像及微结构光场重构技术，令影像脱离介质，在空中呈现全息三维立体的高保真影像，构建未来智慧生活空间，产品广泛应用于汽车智能座舱、智能家居、文娱、传媒等行业。

在车载领域，棱镜全息是全球范围内率先达车规级量产标准的空间新型显示一级（Tier 1）供应商。基于无介质全息成像技术的车载产品 AID（Aerial holo Intelligent Display，全息空中智能显示系统）已实现标准化、封装化。

2021 年 4 月，棱镜全息携手吉利汽车发布了全球首个全息智能座舱。发布会上吉利汽车集团副总裁、吉利品牌研究院院长李传海表示：“未来吉利其他车型也将逐步搭载这一科技。”

吉利作为棱镜全息的战略性股东，未来双方将进一步加深战略协同。吉利控股集团旗下汽车品牌包括吉利、领克、极氪、极星、沃尔沃、路特斯、英伦等。

吉利科技集团 CEO 徐志豪表示：“无介质全息成像技术是未来智能科技领域的重要技术载体，将有效赋能智能汽车、智能出行、智慧交通等领域。吉利科技集团作为产业投资方，将全力支持棱镜全息在全息技术创新研发与应用、产业协同、商业化落地等方面不断探索，持续领跑行业。”

千合投资副总裁刘炀表示：“千合投资认为，随着 5G 时代到来，智能化在汽车领域的快速渗透，智能座舱这一赛道具有广阔的行业前景和极强的产业爆发力。棱镜全息的车载产品开启了智能座舱虚拟现实交互的里程碑，且正逐步从 ‘高端选配’ 走向 ‘大众标配’。从技术发展角度来讲，智能座舱是未来智能汽车产业发展的的重要标的，棱镜全息拥有全息领域全球率先达车规级量产标准的车载显示系统——AID，建立起车规级产品壁垒，并实现规模化量产，千合投资长期看好其未来的发展前景与市场潜力。棱镜全息同时是新型全息文娱产业的头部企业，期待他们成为全球全息行业领航者。”

棱镜全息创始人许敏表示：“未来，智能座舱将成为消费者最关注的新型出行方式。棱镜全息作为全息显示行业的领军企业，将不断推进技术创新，解决用户对汽车智能座舱的诸多需求与痛点，加快产品量产化和规模化，与各合作企业聚力共赢。面向国际，棱镜全息将不断发挥技术优势和示范作用，加大研发投入力度，加快科技成果转化。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。