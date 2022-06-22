微软、Epic Games、Meta 和其他 33 家公司和组织成立了一个「元宇宙」技术标准组织。元宇宙标准组织（The Metaverse Standards Forum）将为增强/虚拟现实、地理空间和 3D 技术培养开放、可互操作的标准。

根据新闻稿，元宇宙标准组织将专注于「务实的、基于行动的项目」，如黑客马拉松和支持通用标准的原型工具。它还对为该领域开发「一致的术语」感兴趣——许多玩家甚至无法就「元宇宙」是什么达成一致。

除上述公司外，该组织的创始成员还包括万维网联盟（W3C）、英伟达、高通、索尼互动娱乐和 Unity 等公司，以及区块链支付初创公司 Lamina1 等。组织开始运营后可能会有更多成员加入；其预计将在 2022 年举行第一次会议。

「行业领导者表示，如果元宇宙建立在开放标准的基础上，它的潜力将得到最好的实现，」该组织在新闻稿中表示。「以普遍的规模建立一个开放和包容的元宇宙将需要一系列开放的互操作性标准。」

「元宇宙」是虚拟世界、VR 和 AR 的统称，它的许多子领域已经有了标准机构，其中一些已经加入了元宇宙标准组织。开放标准并不一定意味着公司将创建「元宇宙」作为像万维网这样的相互关联的空间。（例如，Epic 将《堡垒之夜》描述为一个独立的元宇宙。）开放标准可以让开发者更容易为不同平台构建相同的内容，或者让用户更容易将数据从一项服务导出到另一项服务。

尽管如此，该组织仍表示有兴趣将「元宇宙」开发正式化为统一领域。它暗示了哪些公司最有兴趣为其创建公认的标准——或者至少，哪些公司希望被视为支持这些标准。