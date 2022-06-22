2022 年 6 月 13 日——TechNode Global 宣布第三届 ORIGIN 创新大奖，主题为 “可持续创新与持久影响力”。今年的奖项将侧重于创新如何对联合国的可持续发展目标产生影响。

随着世界从疫情中恢复，许多领导人和企业终于有时间思考我们的过去并展望未来。创新技术一直被用来解决与可达性、社会流动与为后代创造更健康环境相关的问题。

2020 年和 2021 年举办的前两届 ORIGIN 创新大奖旨在表彰整个亚洲的创新和创业精神，由专家评审委员会和公众投票选出领先行业的顶级创新者。今年，奖项将聚焦于对联合国可持续发展目标产生影响的创新者。

TechNode Global 总监 Stanley Chong 表示：“紧迫的社会问题和对环境的担忧正在促使企业家和创新者更加认识到他们在世界中所扮演的角色。”

“我们坚信这一代人掌握着通往更美好未来的钥匙，TechNode Global 旨在继续为企业家、初创企业、创新者、远见者和学者提供平台，促进可持续性、民生福祉和有影响力的经济增长，”Chong 总监补充道。

今年的主题是 “可持续创新与持久影响力”，TechNode Global 旨在向世界展示这些努力将可持续和道德实践融入其业务并优先考虑人类未来的公司和人。

奖项类别

对于今年的 ORIGIN 创新大奖，我们在三个奖项类别中设置了 10 个奖项：

“年度创业领袖” 的杰出奖项

● 创业开拓者

● 面向未来的英雄

● 疫情成长勇士

● 企业科技巨星

● 智慧城市偶像

● Web 3 颠覆者

“企业奖” 殊荣

● 企业可持续发展冠军

“杰出生态系统领导者” 荣誉奖

● 有远见的创业者

● 最活跃的社区建设者

● 杰出的加速器/孵化器

在提名过程结束之后，由来自亚太地区的媒体、风险投资、私募股权和企业高管组成的专家评审委员会将从每个奖项中选出最佳提名。在确定获胜者之前，他们将与我们一起对每个参赛作品进行评分和审查。

合作伙伴

TechNode Global 很高兴与以下顾问和合作伙伴合作，共同举办第三届 ORIGIN 创新大奖——其中许多人还在前两届奖项中为我们提供了支持。

顾问：祥峰投资, 500 Startups，凯洛斯资本, 戈壁创投, 活水资本，AC Ventures 和 Fuchsia Venture Capital

合作伙伴：Athena Mentor，The Great Room (Thailand)，Tencent Westart，阿里云, WORQ，MRANTI, Block 71 and Zoom，True Digital Park，Startup Grind Singapore，香港科技园，Waka World, Plug & Play APAC，TechShake，BRINC，Manila Angel Investors Network，Lever VC，马来西亚数码经济机构 (MDEC)，New Energy Nexus，REAPRA，Rise Corporate Innovation Powerhouse，Disrupt Technology Venture，Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center (Sasin SEC)，泰国国王科技大学，Student Entrepreneurship Development Academy (SEDA)，新加坡管理大学, 数码港。

如何参与

我们诚挚地邀请您参与我们的评选，以表彰亚太地区的创新精神和影响力。

ORIGIN 创新大奖接受公众提名与自我提名。我们正在寻找符合以下标准的的杰出创新者：

“年度创业领袖” 类别的参与资格：

● 被提名人必须在亚太地区工作或运营。

● 被提名人应拥有商业化产品或与商业合作伙伴现有的试点项目。

● 被提名人的融资轮次不得超过 B 轮。（种子轮 – B 轮符合条件）

“企业奖” 类别的参与资格 – 面向企业：

● 被提名人应在亚太地区有实体办公室。

● 对于该奖项，被提名者应展示现有的活动和/或举措，并且可以根据相关的联合国可持续发展目标进行量化。

● 该项目必须拥有长期运作的决策，至少有一个部门的积极参与，并有两年的实施计划。

“杰出生态系统领导者” 类别的参与资格：

● 被提名人应位于亚太地区。

● 被提名人必须通过某些倡议、活动或对生态系统的投资，展示他们对亚太地区生态系统社区的参与或积极贡献。

评选流程

● 公开提名和自我提名：2022 年 6 月 15 日至 8 月 31 日

● 评审团审查和公众投票：2022 年 9 月 1 日至 10 月 31 日

● ORIGIN 峰会 x ORIGIN 创新大奖：2022 年 11 月 – 2022 年 12 月

有关 ORIGIN 创新大奖的更多信息，请扫描下方二维码



或发送电子邮件至 J. Angelo Racoma (jangelo@technode.com) 和 Stanley Chong (stanley@technode.com)