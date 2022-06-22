6 月 22 日，自动驾驶企业小马智行宣布正式对客户交付基于 NVIDIA DRIVE Hyperion 计算架构及 DRIVE Orin 系统级芯片的自动驾驶域控制器 ADC（Autonomous Driving Controller）样品，该域控制器的大规模量产将于 2022 年第四季度正式开启。

小马智行自动驾驶域控制器有配备单 Orin 和双 Orin 两个版本，算力分别为 254TOPS 和 508TOPS。NVIDIA DRIVE Orin 可同时处理大量应用及深度神经网络，同时达到系统级安全标准，保证安全、先进、智能的车辆表现。

基于该域控制器及小马智行自动驾驶软硬件的加持，车辆可在繁忙的城市公开道路以及高快速路实现多种智能驾驶功能，包括：拥堵路段跟车并线、根据导航自主变道、变道超车/绕行、路口掉头、信号灯识别或通过无灯路口、施工及事故区域绕行、VRU（交通弱势群体）识别与处理（包含混流道路行驶）、匝道通行及汇入主路、自动通过 ETC 收费站等。

小马智行自今年 1 月起就已开启基于 NVIDIA DRIVE Orin 的自动驾驶路测，并持续优化软件表现，实现超低时延的实时运转。小马智行自动驾驶车队将使用 NVIDIA DRIVE Orin 芯片作为中央计算及 AI 引擎。

小马智行是业内首批基于一个或多个 NVIDIA DRIVE Orin 及车规级 NVIDIA Ampere 架构 GPU 设计出不同配置域控制器产品组合的自动驾驶技术公司。这套产品组合将赋能自动驾驶乘用车以及商用车的大规模应用部署，并加速实现小马智行打造优秀” 虚拟司机” 的愿景。

小马智行联合创始人兼 CEO 彭军表示：“通过与 NVIDIA 共同研发一站式计算平台解决方案，小马智行团队得以深入了解 NVIDIA DRIVE 的关键特性，极快地加速了我们量产化的进程。小马智行自动驾驶域控制器的超强实时表现，也使得自动驾驶技术的大量应用场景及规模化部署成为可能。”

NVIDIA 汽车业务副总裁 Rishi Dhall 表示：“NVIDIA DRIVE Orin 超强的计算能力为小马智行自动驾驶系统的 AI 核心提供了强力支持。小马智行已经做好准备为市场提供安全可靠的自动驾驶技术，并全面变革 Robotaxi 及 Robotruck。”

“随着小马智行基于 NVIDIA 芯片技术域控制器的自动驾驶车辆进入大规模路测，我们进入了快速的技术迭代阶段。很高兴小马智行将很快开启自研域控制器的大规模量产，为自动驾驶领域及其他领域的客户提供服务。” 小马智行联合创始人兼 CTO 楼天城表示。

2021 年 5 月起，小马智行与 NVIDIA 开始合作研发基于 DRIVE Orin 的系统，加速了小马智行的硬件研发进程。今年 1 月，小马智行首度公开第六代面向 L4 车规级量产设计的自动驾驶软硬件系统方案，该系统搭载车规级多传感器方案，同样采用 NVIDIA DRIVE Orin 系统级芯片，整体造型设计更加集成美观，更加贴近量产设计理念。

第一批搭载该系统的车型为丰田 S-AM（Sienna Autono-MaaS），一款基于 7 座赛那的混合电动平台。这批车辆将于今年在国内开启道路测试，2023 年上半年投入自动驾驶出行服务（Robotaxi）的日常运营。