Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 5 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

5 月出海手游收入榜

莉莉丝于 5 月 10 日在海外发布的 3D 卡牌手游《Dislyte 神觉者》，凭借新颖的都市神话题材、潮酷的 3D 赛博朋克美术风格和律动十足的音乐元素，融合核心卡牌玩法，上线首日即登顶美国和中国台港澳等多个国家和地区 iOS 手游下载榜，并空降本期海外收入榜第 18 名，位列收入增长榜榜首。5 月该游戏海外预估收入逼近 2000 万美元，其中美国市场收入占比超过 53%。

随着 Titan Equipment 等新内容上线，Camel Games 旗下生存建造策略手游《Age of Origins》海外收入创上市 3 年以来的新高，排名前进 3 位至第 10 名。在多款生存手游题材的竞争下，这款游戏坚持聆听玩家反馈，持续优化和打造游戏内容，在美国和日本市场稳步前进。

得益于「2022 大感謝祭・春」和支付促销等活动，《明日方舟》5 月收入环比增长 19%，排名上升 3 位至第 21 名。

在五五朋友节的带动下，腾讯《王者荣耀》刷新海外上市以来的单日流水和月收入纪录，本期海外吸金超过 1300 万美元，环比增长 35%，并重回出海手游收入榜第 26 名。

5 月出海手游收入增长榜

在成功登陆中国台港澳市场之后，4399 游戏于 5 月初在东南亚市场推出奇幻冒险 RPG 手游《秘境传说：神木遗迹》(Dragon Hunters: Heroes Legend)。上线当天，该游戏登顶越南、泰国、印度尼西亚等多地 iOS 手游下载榜。本期其海外收入环比增长 130%，位列增长榜第 2 名。

自 2022 年 4 月在中国台港澳市场和北美上市以来 ，ONEMT 旗下二次元放置 RPG 手游《少女回战》连续一个月稳居中国台湾地区 iOS 手游下载榜 TOP5。凭借台湾市场的强劲表现，该游戏本期海外收入环比提升 214%，跻身增长榜第 3 名。

米哈游《崩坏 3》于 5 月迎来主线 29 章版本更新，同时得益于新角色和服饰，本期海外收入环比增长 75%，重回增长榜第 4 名。

朝夕光年旗下 DC IP 改编放置类卡牌手游《DC 英雄：放置联盟》于 4 月底登陆韩国、东南亚和中国台港澳市场，凭借精美的 3D 美术风格、丰富的英雄角色和多元的放置玩法，该游戏吸引了众多玩家，收入稳步提升，跻身增长榜第 9 名，成为继《放肆武林》之后，朝夕光年旗下又一款成功出海的放置类卡牌手游。

5 月初，三七互娱推出蚂蚁题材 SLG 手游《Ant Legion 蚂蚁军团》，凭借新颖的蚂蚁题材吸引欧美玩家，成功跻身本月增长榜第 11 名 。

此外，首次入围榜单的产品还有 KOMOE GAME 二次元 RPG 手游《机动战姬：聚变》、广州天游旗下蚂蚁题材 SLG 手游《蚁族奇兵》，以及北京钛核互动旗下三国题材 ARPG 手游《Dynasty Legends 2》。

5 月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》本期在海外市场获得超过 982 万次下载，蝉联榜首。

Joymaster Studio 于 2022 年 4 月上线的停车益智超休闲手游《Parking Jam: Mega Escape》，本期海外下载量超过 800 万次，位居下载榜第 3 名，其中印度市场下载量占比超过 78%。

六次方竞速手游《Shape-shifting》本月海外下载量环比增长 16%，排名上升 6 位，跻身榜单第 7 名。

Yalla Technology 棋牌手游《Yalla Ludo》本月海外下载量环比增长 39%，排名上升 9 位至第 11 名。

此外首次入围榜单的产品还有莉莉丝都市神话 RPG 手游《Dislyte》、31 Dress up Games 时尚装扮超休闲手游《Vlinder Fashion Queen Dress Up》、Dodo 合成手游《Gem Planet Merge- Puzzle》、Nox Future 数字填色手游《Color Time – Paint by Number》、Tap 2 Fun 超休闲手游《Fish Eater.io》。